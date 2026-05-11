Punto Verde: dónde desechar aparatos electrónicos, aceite vegetal usado, pilas y más

El Punto Verde Móvil volverá este martes a la plaza Mitre de 9 a 12 y los vecinos podrán acercar distintos residuos reciclables y retirar árboles de vereda del programa “Adoptá un Árbol”.

Según informaron desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), el dispositivo recibe residuos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado en envases plásticos, pilas comunes y recargables y lentes o armazones en desuso.

Además, también se podrán llevar plásticos, metales, vidrio, papel y cartón, materiales que habitualmente se descartan en la bolsa verde. Como compensación ambiental, quienes acerquen reciclables recibirán un plantín producido en el vivero municipal.

Desde el municipio aclararon que el Punto Verde no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos fuera de uso, electrodomésticos grandes, focos de luz ni pilas de mercurio.

Por otra parte, durante la jornada también se entregarán ejemplares de vereda a quienes se hayan anotado previamente en el programa “Adoptá un Árbol”. La inscripción continúa abierta a través del formulario online para quienes quieran sumarse a la iniciativa y colaborar con el arbolado urbano de la ciudad.