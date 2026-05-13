El Punto Verde se muda de plaza: dónde dejar aparatos electrónicos, aceite vegetal, pilas, plásticos, metales y más

Será este viernes entre las 9 y las 12 en la plaza Edgardo Gabín, en Batán.

El Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) comunicó la nueva ubicación del Punto Verde: este viernes de 9 a 12 estará en la plaza Edgardo Gabín, ubicada en Colectora Ruta 88 y Ramón Carrillo (ex 33 bis), en Batán.

En simultáneo, el Prevenir llevará su programa de concientización ambiental al colegio Nuestra Señora del Luján, aledaño a la plaza mencionada, y también quienes se hayan inscripto en el programa “Adoptá un árbol” podrán retirar sus ejemplares de vereda.

La iniciativa Prevenir ofrece una serie de charlas y exposiciones a cargo de técnicos y especialistas del Emsur que abordan distintas temáticas de cara a los nuevos desafíos ambientales. Los docentes que quieran recibir estas charlas pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected].

Qué llevar al Punto Verde

Este dispositivo recepciona residuos eléctricos o electrónicos (Raees), aceite vegetal usado (AVU) en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso, con el fin de alcanzar una gestión eficiente de los residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad.

No se aceptan ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

También se reciben residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón, que habitualmente se descartan en la bolsa verde. A cambio, los vecinos recibirán un plantín producido por el vivero municipal como forma de compensación ambiental. Se recuerda que el dispositivo no recepciona ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

En caso se lluvia, se suspenderá hasta la próxima fecha. Para conocer el cronograma completo, ingresar en este enlace.

Adoptá un árbol

Junto al Punto Verde, se desarrollará el programa Adoptá un Árbol por el que los vecinos que hayan completado el formulario podrán retirar su árbol de vereda. Quienes aún no lo hayan hecho, están a tiempo de anotarse acá y contribuir en fortalecer la masa forestal de Mar del Plata.