Vuelve el Punto Verde: dónde desechar aparatos electrónicos, aceite vegetal usado, pilas y más

A través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), el Municipio informó que el dispositivo Punto Verde visitará este viernes de 9 a 12 la plaza principal del barrio Félix U. Camet, ubicada en Isla Candelaria al 682.

Además, quienes se hayan inscripto en el programa Adoptá un Árbol podrán retirar su ejemplar y aquellos que aún no se hayan anotado pueden hacerlo en este enlace.

En el Punto Verde, los vecinos podrán descartar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal (AVU) usado en envases plásticos y pilas comunes y/o recargables con el fin de darles una segunda oportunidad en la cadena productiva.

Se recepcionarán este viernes de 9 a 12 en la plaza principal del barrio Félix U. Camet.

A partir de esta edición, también se incorpora la recolección de lentes de sol, recetados y armazones en desuso, que serán entregados a la Asociación Amigos Solidarios por la Salud, encargada de restaurarlos y ofrecerlos a quienes los necesiten.

Y como ya es habitual, se recepcionarán residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón. A cambio, recibirán un plantín producido por el vivero municipal como compensación ambiental.

Se recuerda que en esta nueva etapa, el Punto Verde no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

Esta iniciativa promueve la articulación de acciones para el cuidado del ambiente junto a empresas de triple impacto, en el marco de la gestión integral de residuos. Quienes deseen conocer el cronograma completo de los puntos verdes, pueden ingresar en este enlace.