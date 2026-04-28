El Punto Verde cambia de ubicación: a dónde llevar residuos eléctricos y electrónicos, pilas, aceite vegetal usado y más

De este modo, se evitó que sean enterrados en el relleno sanitario, ampliando su vida útil.

A dos meses de su puesta en marcha, el Municipio informó que el Punto Verde Móvil continúa consolidándose como una herramienta clave para la gestión eficiente de residuos y la promoción de prácticas sustentables en la comunidad.

Durante este período, esta iniciativa permitió recuperar 6.887 kilos de materiales reciclables que no fueron destinados al relleno sanitario, contribuyendo a extender su vida útil y reducir la generación de microbasurales.

Entre los materiales recepcionados, se destacan: 3.050 kilos de residuos tecnológicos, 2.214 kilos de vidrio, 578 kilos de papel y cartón, 513 kilos de plásticos, 224 kilos de pilas, 176 kilos de metales, 68 pares de anteojos y 111 litros de aceite vegetal usado, con el fin de alcanzar procesos de valorización y tratamiento responsable.

La próxima edición de esta recepción de materiales se realizará este jueves, de 9 a 12, en el Parque Primavesi, donde vecinos podrán acercar residuos eléctricos y electrónicos, pilas comunes y recargables, aceite vegetal usado, lentes y armazones en desuso, entre otros materiales especiales.

El Punto Verde estará este jueves, de 9 a 12, en el Parque Primavesi.

plazas España, Colón, Giacchino, Gabín de Batán y Héroes de Malvinas

disposición sustentable de residuos y fortaleciendo

Desde fines de febrero, el Punto Verde Móvil ya recorrió diferentes espacios públicos de General Pueyrredon, incluyendo las, y también el barrio Cerrito Sur, aportando soluciones concretas para lael compromiso ambiental de la comunidad.

Los resultados obtenidos validan la efectividad de la iniciativa para la disposición de residuos de alto impacto ambiental, promueve la transición hacia un modelo de economía circular y avanzar hacia un Municipio más limpio y sostenible. El cronograma se encuentra disponible en este enlace.

Programa “Adoptá un árbol”

En distintas jornadas, también se desarrolla el programa “Adoptá un árbol”, impulsado por la Dirección de Gestión Ambiental, mediante el cual vecinos pueden comprometerse con la forestación urbana recibiendo un ejemplar arbóreo para plantar y cuidar en el frente de sus viviendas.

La inscripción se encuentra disponible en este link. Esta iniciativa contribuye al fortalecimiento del arbolado urbano, la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático.