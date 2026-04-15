¿Tenés residuos reciclables? Enterate dónde estará el Punto Verde

El objetivo es seguir construyendo una ciudad más sostenible | Foto: MGP.

Luego de una gran participación en el barrio Félix U. Camet, el Punto Verde se trasladará al barrio Cerrito Sur para continuar con la campaña de reciclaje y promoción del cuidado ambiental.

El dispositivo impulsado por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) estará este viernes ubicado en la calle Puán, entre Alejandro Korn y José Hernández, a metros de la Escuela Municipal N°4.

A partir de las 9 y hasta las 12 del mediodía, los vecinos podrán desechar residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs) -como teclados, CPU, monitores, celulares y pequeños electrodomésticos-, aceite vegetal (AVU) usado en envases plásticos, pilas comunes y/o recargables y lentes de sol, recetados y armazones en desuso con el fin de darles una segunda oportunidad en la cadena productiva.

Además, se recepcionarán residuos plásticos, metales, vidrios, papel y cartón que habitualmente se descartan en la bolsa verde. Como forma de compensación ambiental, quienes se acerquen al dispositivo, recibirán un plantín producido por el vivero municipal.

En simultáneo, especialistas en gestión ambiental y residuos del EMSUR ofrecerán exposiciones y disertaciones en uso sostenible de los recursos naturales, manejo de residuos sólidos, control de plagas y biodiversidad, entre otros, en el marco del Programa PREVENIR.

Un punto importante a recordar es que el Punto Verde no recibe ecobotellas, medicamentos, neumáticos en desuso, electrodomésticos grandes, focos de luz y pilas de mercurio.

Quienes deseen conocer el cronograma completo de las actividades propuestas pueden ingresar en este enlace.