Dos tiros: policía puso en fuga a ladrón que quiso robar su auto

Un llamado al 911 que alertó sobre unas detonaciones de arma de fuego en el barrio San Cayetano permitió aprehender a un hombre de 30 años que quiso robar el auto de un efectivo policial.

El aviso a la Central de Emergencias denunció el intento de robo en la zona de Moreno y Paula Albarracín que fue evitado cuando un efectivo policial hizo dos disparos con su arma de fuego.

El ladrón se dio a la fuga y fue reducido por personal policial en inmediaciones de las calles Moreno y Armenia.

Tras confirmar que era el sujeto que intentó sustraer el VW Suran del oficial, fue trasladado a la comisaría duodécima donde labraron actuaciones por el delito de robo en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.