Vecinos desesperados: “No es un natatorio, es una familia con el terreno inundado que no puede salir”

Las imágenes son impactantes: la calle principal del barrio El Retazo hoy está cubierta por una laguna que impide a los vecinos salir de sus casas. El fuerte temporal que azotó a Mar del Plata dejó un escenario crítico, especialmente en las zonas periféricas, donde moverse se volvió casi imposible.

“No es un natatorio, es una familia con el terreno inundado que no puede salir”, declaró una vecina en diálogo con 0223. La casa quedó como una isla en medio de la tormenta, con la suerte de que el leve desnivel del terreno evitó que el agua ingresara en la vivienda.

A pesar de que el temporal fue uno de los más intensos que afectó a la ciudad en el último tiempo -con una caída de aproximadamente 100 milímetros de agua en algunas zonas-, esta situación no es nueva.

“Hace años que venimos haciendo reclamos para que nos tengan en cuenta en los arreglos de las calles, ya que en días de lluvia normal quedan totalmente anegadas”, remarcó una de las damnificadas.

Por las consecuencias del temporal, los residentes de la zona no pueden cumplir con sus rutinas diarias: “Los micros escolares no pueden ingresar, los remises no quieren pasar por las calles y es imposible salir caminando o en moto”.

Respecto a la estructura del barrio, señaló que “en la calle principal hay cavas que miden aproximadamente cuatro metros de profundidad, las cuales están completamente cubiertas de agua. Esto provocó que la entrada principal que conecta el 2 de Abril con El Retazo quede totalmente inundada”.

“La única opción que tuvimos fue salir caminando por el agua, pero hay familias con los terrenos completamente anegados a las que les resulta imposible moverse, porque el suelo es intransitable por el barro”, agregó.

Ante este panorama, los vecinos se comunicaron con el delegado de Estación Camet para solicitar asistencia, aunque los equipos se encontraban abocados a otra emergencia en la zona de Los Zorzales y Los Mirlos, donde se había incendiado una vivienda.

La situación vuelve a poner en evidencia una problemática estructural que se repite en cada temporal y sigue sin respuestas concretas. Mientras tanto, las familias afectadas continúan aisladas, a la espera de soluciones que les permitan recuperar la normalidad.