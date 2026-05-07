La tormenta causó estragos en la Unmdp: Humanidades, Derecho y Exactas, las facultades más afectadas

Buscan alternativas para el sistema de drenaje del edificio de Derecho, en 25 de Mayo al 2855.

El fuerte temporal de tormentas que se registró entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves impactó en la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) y diferentes facultades sufrieron inundaciones. El área de Obras trabaja en el relevamiento de las consecuencias que dejaron las lluvias para dar pronta respuesta a las situaciones detectadas.

Aunque hubo complicaciones en diferentes sectores, desde la casa de altos estudios valoraron que las tareas realizadas recientemente en los techos del complejo universitario permitieron evitar daños mayores y minimizar el impacto de las precipitaciones.

El subsecretario de Obras de la Unmdp, Federico Armagno, explicó que los principales problemas se detectaron en sectores ubicados por debajo del nivel del terreno, donde el agua acumulada buscó salida hacia los puntos más bajos.

“En líneas generales, la obra de los techos funcionó bastante bien”, destacó, a la vez que recordó que en el pasado gran parte de las filtraciones se producían desde las cubiertas. Sin embargo, detalló que los nuevos inconvenientes aparecen principalmente en áreas “soterradas”, es decir ubicadas medio nivel por debajo de la plaza seca del complejo universitario.

En esa línea, detalló que una de las facultades más afectadas fue Humanidades, en la que el agua ingresó producto de la acumulación generada por la intensa lluvia y la escasa capacidad de absorción del suelo. Situaciones similares se registraron en accesos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y en sectores del Aula Magna.

Por otra parte, Armagno precisó que el episodio de mayor complejidad se vivió en Facultad de Derecho, donde se combinaron problemas históricos de drenaje con obstrucciones en algunos caños pluviales. “El cordón de la calle se inunda y eso mismo termina obstruyendo la salida de los pluviales”, explicó el funcionario, quien consideró que será necesario pensar alternativas para el sistema de drenaje del edificio.

También hubo inconvenientes en Ingeniería, particularmente en el aula 211. Según aclaró, el sector se encuentra en obra por la reparación de una bajada pluvial conectada hacia la avenida Juan B. Justo. “La columna de agua hizo presión y saltó la tapa de la boca de inspección”, comentó.

"¿La laguna de Mar Chiquita o el patio de la facu?", ironizó una estudiante.

Además, en el edificio ubicado en calle Córdoba y San Martín, donde la Unmdp tiene una sede en el piso 13, debieron suspenderse las clases debido al ingreso de agua por carpinterías dañadas en el frente integral del Banco Provincia. Aunque parte de la administración corresponde a terceros, las autoridades universitarias trabajan para encontrar una solución.

No obstante, sostuvo que la situación “no escapa a la realidad general de la ciudad” y consideró que, pese a la magnitud de la tormenta, los daños en la universidad “no fueron tan graves” en comparación con otros temporales de la misma magnitud.