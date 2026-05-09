Siguen inundados: vecinos no pueden salir de sus casas en medio del temporal

Pasaron dos días de las fuertes e intensas lluvias que generaron anegamientos en distintas zonas; sin embargo, un sector sigue padeciendo las consecuencias. Vecinos del barrio Lomas de San Patricio siguen bajo el agua.

Este sábado, se comunicaron con 0223 para denunciar, una vez más, el mal estado de las calles de la zona. Aseguran que cada vez que llueve el agua se acumula frente a sus viviendas y solicitan ayuda para conseguir un camión de tierra que permita elevar el nivel de la calle.



Aseguran que realizaron varios reclamos ante la Municipalidad pero aún no obtuvieron respuestas.

realizaron trabajos sobre la calle y el terreno quedó en desnivel

el agua de lluvia se junte frente a las casas cada vez que se registran precipitaciones

Según contaron, el problema comenzó hace aproximadamente dos años, cuando se. Desde entonces, el sector quedó en bajada, lo que hace quey tarda en bajarse casi dos meses.

Solicitan ayuda para conseguir un camión de tierra que permita elevar el nivel de la calle.

No puedo salir de mi casa. Tengo dos bebés que tienen que hacerse controles y no los puedo llevar

realizaron reiterados reclamos,

”, expresó uno de los vecinos, visiblemente molesto por tener que atravesar nuevamente esta situación. Según indicó,pero hasta el momento no obtuvieron respuestas.

“Intentamos conseguir camiones para levantar la calle, ya que nadie viene para este lado, pero no nos alcanza la plata. Acá pagamos los impuestos, reclamamos y nadie hace nada”, agregó uno de los vecinos en un video en el que muestra el deteriorado estado de las calles de este barrio del sur de Mar del Plata.

Llamado a la solidaridad

La realidad que atraviesan estos vecinos no es única, y se repite en algunas zonas que fueron castigadas por la intensa caída de agua. Las lluvias fueron extremadamente fuertes y en pocos minutos cayó más agua que lo habitual. Por eso, piden que alguien que tenga camiones de tierra pueda acercarlos para ayudar a nivelar un poco las salidas.