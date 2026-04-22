Punta Mogotes: el oficialismo no se baja del reclamo e insiste con un planteo institucional a Provincia

Complejo Punta Mogotes, en el sur de Mar del Plata, eje de un nuevo reclamo del Concejo Deliberante para que la Provincia avance con su traspaso al Municipi

El Concejo Deliberante dio un nuevo paso en el conflicto por el control de Punta Mogotes, al aprobar en sesión una comunicación impulsada por el oficialismo. El expediente solicita a la Provincia que adopte medidas concretas para avanzar en la municipalización del complejo y, al mismo tiempo, plantea objeciones a la estrategia judicial desplegada por el gobierno bonaerense.

La iniciativa del radicalismo que había obtenido dictamen de mayoría en la comisión de Legislación finalmente fue respaldada en el recinto con los votos del oficialismo, mientras que sectores de la oposición rechazaron el planteo. En paralelo, se habían presentado alternativas que proponían abrir instancias de diálogo institucional entre el Municipio y la Provincia para resolver el conflicto por la administración del complejo.

El Concejo Deliberante, por mayoría, sentó posición ante el conflicto por Mogotes.

En el texto aprobado, el Concejo solicita que la administración bonaerense avance de manera efectiva en el traspaso del complejo y evite conductas que dilaten la definición judicial. El reclamo se enmarca en la causa iniciada por el Municipio para recuperar el control de Mogotes, un espacio que hoy es administrado por un ente con mayoría provincial.

El conflicto tiene larga data: el complejo, conformado por balnearios, lagunas y espacios públicos al sur de la ciudad, es propiedad de una sociedad estatal mixta con predominio de la Provincia, mientras que el Municipio mantiene un reclamo histórico por su administración.

La discusión política volvió así al centro de la agenda local, con posiciones enfrentadas entre quienes impulsan la municipalización y quienes advierten sobre la necesidad de priorizar el diálogo institucional para definir el futuro del complejo.