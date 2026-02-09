Punta Mogotes: el Municipio rechazó el intento de la Provincia de llevar la causa a la Corte Suprema

El conflicto judicial entre el Municipio de General Pueyrredon y la Provincia de Buenos Aires por el predio de Punta Mogotes sumó un nuevo capítulo. En las últimas horas, la Comuna contestó el traslado del recurso extraordinario federal presentado por la Provincia para llegar a la Corte Suprema y pidió que sea rechazado por considerarlo inadmisible.

La presentación se dio luego de que la Suprema Corte bonaerense desestimara un planteo previo de la Provincia, que buscaba revertir decisiones vinculadas a la competencia del departamento y fuero que interviene en la causa. Al igual que lo habían hecho las dos instancias previas, el máximo tribunal ratificó que la causa es competencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Mar del Plata, mientras que la Provincia busca que la causa pase a La Plata y bajo el fuero Civil y Comercial.

Ante ese escenario, el gobierno provincial presentó un recurso extraordinario federal intenta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y en las últimas horas se incorporó al expediente la contestación de la Comuna ante el planteo de la Provincia.

La Suprema Corte debe resolver el recurso extraordinaria federal presentado por la Provincia.

En su respuesta, el Municipio sostuvo que el recurso no cumple con los requisitos básicos para habilitar la intervención del máximo tribunal del país. El principal argumento es que la resolución cuestionada no es una sentencia definitiva, ya que no resuelve el fondo del conflicto ni pone fin al proceso judicial, sino que se limita a una discusión procesal sobre qué juzgado debe intervenir.

Según la postura municipal, las decisiones que se refieren a cuestiones de competencia -como el rechazo de excepciones planteadas por una de las partes- no suelen ser revisadas por la Corte Suprema, salvo en situaciones excepcionales que, en este caso, no estarían presentes.

Otro de los ejes del planteo fue el rechazo a la supuesta violación de la garantía del juez natural invocada por la Provincia. El Municipio afirmó que no hubo un apartamiento arbitrario de las reglas vigentes ni la creación de un tribunal especial para este caso, sino una definición judicial dentro del esquema normal de la justicia provincial.

La Municipalidad pidió a la Suprema Corte que rechace el recurso y que la justicia marplatense comienza con el estudio de fondo de la causa.

Además, la Comuna negó que el conflicto tenga gravedad institucional. En ese sentido, remarcó que se trata de una discusión procesal entre dos niveles del Estado dentro de la provincia de Buenos Aires, vinculada a la competencia territorial y material de los tribunales, y que no se advierte una afectación al interés general ni al funcionamiento del sistema republicano.

El escrito también descartó la existencia de arbitrariedad en las resoluciones judiciales dictadas hasta el momento. Según el Municipio, los fallos cuestionados están debidamente fundados y el recurso de la Provincia se limita a reiterar argumentos que ya fueron rechazados en instancias anteriores.

Con esos fundamentos, el gobierno local solicitó que el recurso extraordinario federal sea declarado inadmisible y rechazado, con imposición de costas a la Provincia, lo que dejaría la causa en el ámbito de la justicia bonaerense y permitiría que el proceso continúe sin la intervención de la Corte Suprema de la Nación.

Finalmente, el viernes a última hora la la secretaría de la Suprema Corte dictó el pase al acuerdo, acto por el cual el recurso extraordinario queda formalmente disponible para que los ministros de la Corte lo examinen y emitan su voto.

Este año vencen las concesiones y la Provincia busca renovarlas.

Una causa trabada en el debate por la competencia

En octubre de 2024, la Municipalidad inició una demanda para recuperar la administración del complejo turístico de Punta Mogotes, en manos desde 1984 de un ente jurisdiccional donde la Provincia tiene la mayoría y la Comuna la minoría. Sin embargo, en estos 16 meses el debate estuvo centrado en la competencia, ante sucesivas presentaciones efectuadas desde La Plata.

El objetivo de la Municipalidad es que la Justicia reconozca su legitimidad para cancelar la deuda -estimada en 14 mil millones de pesos por el gobierno local- que la Administración de Punta Mogotes (APM) mantiene con el Banco Provincia, para de ese modo comenzar el proceso de restitución del predio.

El debate toma mayor relevancia ya que este año vencen los contratos de los 24 balnearios del complejo de Punta Mogotes, donde la Administración ya tiene en vista la realización de las correspondientes licitaciones.