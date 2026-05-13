Revés del Municipio con Punta Mogotes: ampliaron la demanda y pidieron a la Justicia que frene la licitación de Provincia

Desde el Municipio hicieron una presentación judicial para frenar la licitación de Punta Mogotes. Foto: 0223.

Luego del anuncio realizado esta semana por funcionarios de la Provincia de Buenos Aires sobre la situación de Punta Mogotes y el fallido traspaso a la Comuna, el municipio de General Pueyrredon decidió ampliar la demanda judicial presentada.

Además, en el marco del conflicto desatado en los últimos días, el Ejecutivo local se dirigió a la Justicia para pedir una medida cautelar para que la Provincia no avance con la licitación anunciada para renovar el complejo.

Desde el Municipio hicieron una presentación judicial para frenar la licitación de Punta Mogotes. Foto: 0223.

La presentación a la que tuvo acceso 0223 sostiene que el gobierno bonaerense reconoció públicamente que Punta Mogotes debe volver a la órbita municipal, pero cuestiona que antes quiera licitar obras y concesiones que podrían “perpetuar” el control provincial sobre el predio.

Señalan que el gobierno bonaerense reconoció públicamente que Punta Mogotes debe volver a la órbita municipal. Foto: 0223.

Tal como había anticipado este medio, el ministro de Producción, Augusto Costa, había enumerado al menos cuatro condiciones que deberían darse antes de que Mar del Plata pudiera llegar a tener posesión del complejo, hecho que podría tardar hasta 30 años en llevarse adelante.

Según el escrito, el Ejecutivo provincial pretende generar "un nuevo bucle jurídico al condicionar el traspaso definitivo del complejo a la finalización de obras previstas" en futuros pliegos licitatorios.

El Ministerio de Producción propuso 4 pasos que deberían darse antes de que Mar del Plata pudiera llegar a tener posesión de Punta Mogotes. Foto: 0223.

En ese marco, el Municipio planteó formalmente su oposición a cualquier proceso licitatorio o prórroga de concesiones en Punta Mogotes mientras siga abierta la disputa judicial por la restitución del complejo.

"El Ejecutivo provincial pretende generar un nuevo bucle jurídico al condicionar el traspaso definitivo de Punta Mogotes", señalaron. Foto: 0223.

En la demanda, la comuna pidió a la Justicia que impida a la Provincia “innovar sobre la situación material y jurídica del predio” hasta que exista una resolución definitiva sobre el conflicto entre ambas partes.