Tras perder todo por las lluvias, una familia pide donaciones de materiales usados para arreglar el techo

Milagros trabaja haciendo trenzas y Guillermo, su pareja, maneja el taxi de su papá. Juntos formaron una familia y tuvieron a un bebé con hoy ya tiene un año. Lo que parece una vida tranquila se vuelve un infierno cada vez que llueve: "cuatro veces perdimos todo por las tormentas".

Su casa ubicada en Rivadavia y Bordabehere tiene problemas en el techo de madera, debido a que "está hecho hace muchísimos años, y como nunca lo pudimos cambiar porque vale muchísimo dinero, cada vez que hay una tormenta o mucho viento la pasamos muy mal", contó Milagros en diálogo con 0223.

Anoche un alerta naranja dejó a Mar del Plata bajo el agua: cayeron aproximadamente 100 milímetros de precipitaciones y muchos barrios amanecieron sin luz, las calles inundadas y la imposibilidad de abandonar sus casas.

"En esta zona cada vez que llueve el agua te llega a la cintura. Además los autos cuando pasaban movían el agua y terminaba adentro de las casas porque es como un pozo esta calle", explicó con mucha angustia.

Para subsanar la situación, con su pareja están pidiendo donaciones de materiales usados para poder cambiar todo el techo: "Estamos necesitando maderas, tirantes, chapas, cualquier tipo de material de alguien que haya hecho arreglos y ya no los necesite".

Las pérdidas en cada tormenta son incalculables. "Se mojó todo el colchón, la cama del bebé, el mueble con la ropa. Tuvimos que tirar una estantería que era la única que teníamos porque ya no sirve, es de los que se moja y se despedaza todo", lamentó.

En esta línea, comentó que la situación es desesperante: "A mi bebé debo tenerlo todo el tiempo a upa cuando llueve porque la casa se inunda y se pone muy molesto".

Por este motivo, "necesitamos ayuda, todo es bienvenido. Nuestra casa parece la Laguna de los Padres cuando llueve, es insostenible", remarcó. Quienes deseen colaborar con materiales se pueden comunicar al 2235810347.