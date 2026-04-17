Médicos de Pami en Mar del Plata amenazan con un paro: "El sistema nos empuja a renunciar"

Mientras escala el conflicto a nivel nacional, los profesionales de la salud del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) de Mar del Plata dieron detalles de la insólita resolución que afecta su salario y afirmaron que se trata de una pérdida del 50%. Analizan un paro durante la semana siguiente, aunque aseguran que el "principal problema" es "dejar a los pacientes".

De acuerdo al testimonio del médico de cabecera Federico Martín Trejo a Extra (102.1), antes de la Resolución 1107/2026 contaban con un "sistema mixto de cobro", basado en "la cápita", que es la cantidad de pacientes mensuales con un "precio específico" por cada uno de ellos, que era de $945, y "después se pagaba cada atención realizada por mes".

Entonces, a partir del cambio realizado el 9 de abril, explicó que se estableció la continuidad del "modelo mixto, "pero se modifican las prestaciones", por lo que "las atenciones médicas realizadas en el consultorio no se pagan más", y "aumentan la cápita a $2100 por paciente en el mes".

Es decir que, según el profesional de la salud, actualmente "el paciente puede consultar las veces que quiera, pero esas prestaciones no se van a pagar más y lo único que queda son esos $2100". Y en esa línea, aclaró que los médicos de cabecera de Pami no gozan de "una cápita enorme", sino que la mayoría cuentan con "entre 600 y 700 pacientes, que es lo máximo que permiten ahora".

"Algunos de manera excepcional pueden tener 800 o 1000, pero son los menos", subrayó, al mismo tiempo que detalló que los trabajadores firman un contrato "leonino" con Pami, el cual "firmás de buena fe", aunque "las modificaciones de ese contrato solo las puede realizar la obra social estatal de manera unilateral".

"La buena fe significa que no nos van a bajar nunca la retribución de nuestras prestaciones, pero lo que hace Pami ahora es sacar las atenciones y aumentar la cápita. Con las retribuciones y las atenciones médicas ganábamos más, casi un 40 o 50% de lo que vamos a ganar si aceptamos esta nueva resolución", manifestó Trejo. Según subrayó, un médico de cabecera con 700 u 800 pacientes ganaba cerca de $2.500.000 y a partir de esta nueva forma de de pago, alrededor de 1.600.000.

Al mismo tiempo, comentó que entre las condiciones de Pami figura que cada profesional debe contar con una secretaria exclusiva de la empresa, un consultorio y un sistema de historia clínica, de los cuales se hacen cargo, sumado al pago de una caja de médicos ($250.000 mensuales) y el monotributo. "Esto lo tenés que sumar y restárselo a lo que vas a cobrar por Pami. A la gran mayoría de los médicos de cabecera no les conviene", expresó.

Sin embargo, más allá de la impotencia provocada por la injusta decisión de Pami, el especialista aseguró que el "principal problema" a la hora de adoptar medidas de fuerza es "dejar a los pacientes", quienes "están bastante preocupados con la situación". En este sentido, apuntó que "el problema es cambiar el médico de cabecera", ya que "el paciente no vuelve al nuevo", al igual que "la cantidad de profesionales que va a seguir o renuncia".

"La gran mayoría de los médicos no pensamos en renunciar, pero siempre lo tenemos en cuenta. Cuando pasás por estas situaciones en donde los números no cierran, te planteás un montón de cosas. Lo primero que pensamos es cómo salir de esta situación, principalmente por el afiliado, porque el hilo se corta siempre por lo más fino. Estos pacientes tienen muchas enfermedades crónicas, otros padecen alguna discapacidad. El problema es que el sistema nos está empujando a renunciar", sentenció Trejo.

En este panorama, un grupo de médicos de Mar del Plata envió el martes una carta rechazando la resolución y aguardó a una respuesta en las siguientes 48 horas, la cual nunca llegó. Por ese motivo, se reunirán nuevamente este viernes y definirán medidas de fuerza para la próxima semana, las cuales incluirían un paro de actividades.