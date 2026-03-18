El dramático pedido de una marplatense en España: su bebé tiene una cardiopatía y necesita ayuda urgente

Hace poco más de dos meses nació Joaquín, hijo de Maitena Mendiola, en España. En los últimos días, el bebé estuvo irritable, por lo que su mamá decidió llevarlo a urgencias y el diagnóstico fue desgarrador: descubrieron que tiene una cardiopatía pulmonar.

En detalle, se trata de una afección en la que el lado derecho del corazón tiene dificultades para bombear sangre a los pulmones. Esto puede provocar falta de oxigenación, fatiga y mala alimentación en los bebés.

Ante esta situación, Maitena decidió pedir ayuda en redes sociales: "Necesito que viaje algún familiar de Argentina para España. No tengo plata en este momento, en mi trabajo estoy de baja por maternidad, y necesito colaboración".

Por la gravedad del cuadro, el bebé fue trasladado al hospital La Paz de Madrid. Al ser mamá soltera, no tiene la posibilidad de contar con una red de contención para atravesar este difícil momento.

A su vez, también encontraron que el niño "tiene problemas del hígado y no se sabe bien a qué se debe". "Puede ser un síndrome que están tratando de descubrir para poder tratar", indicó su mamá.

"La verdad me está costando mucho estar sola en este momento, en una ciudad que no es la mía, y necesito ser fuerte para mi bebé. Voy a estar bastante tiempo en Madrid por esta situación. Les pido que oren por Joaquín, que le pidan a Dios que pueda salir de esta situación", aseguró con mucha tristeza.

Según le explicaron, no hay medicación para la enfermedad que está atravesando, por lo que los médicos están evaluando cómo pueden proceder. Con la voz quebrada, Maitena afirmó: "No puedo más, es lo más hermoso que tengo en la vida y si le pasa algo, no quiero ni imaginarlo".

Quienes deseen colaborar pueden transferir al alias ayudajoaquinmendiola o a las cuentas españolas IBAN ES67 0182 0143 5102 0161 3140 y Bizum 623531080.