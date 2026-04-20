"Estoy endeudada hasta el cuello": realizan una gran rifa para Santi, el marplatense que fue operado más de 70 veces

A fines de marzo fue internado por una neumonía producto de un virus vinculado con el Covid.

"Estoy endeudada hasta el cuello", fue el desesperada pedido de ayuda de la madre de Santiago, quien padece una patología crónica incurable y afrontó más de 70 intervenciones quirúrgicas en sus 32 años. Para continuar con su tratamiento, impulsan una gran rifa con numerosos premios.

Según advirtió la mujer en una publicación, su hijo está atravesando un tratamiento que "no puede ser suspendido por riesgos de infección que pueden ser graves", debido a su inestable cuadro de salud.

Se recuerda que Santi sufre diez patologías diferentes, entre las que figuran epilepsia reflectaría, convulsiones, atrofia muscular, espina bífida, problemas en la médula, y demás afecciones. Ante la fragilidad de su cuerpo, las infecciones son más recurrentes y las internaciones más largas, como lo fue una de las más recientes.

En este momento, el paciente se encuentra "inmunocomprometido" y el Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) "no cubre su medicación porque es de venta libre y los costos son muy altos", de acuerdo al mensaje difundido, en el que apelan a la solidaridad y empatía de la comunidad.

Si bien han sorteado innumerables obstáculos, la situación económica actual se volvió una barrera infranqueable. Su mamá Julieta se encuentra desempleada y enfrenta la angustia de no poder cubrir el día a día, el alquiler y, lo más urgente, la continuidad del tratamiento de Santi. "Alquilo, estoy endeudada hasta el cuello, pago impuestos y no tengo ni siquiera para medio kilo de pan", explicó acongojada.

Por los motivos mencionados, hoy vuelven a realizar una rifa con cinco premios:

Una heladera Un horno eléctrico Una pava eléctrica con set de mate Un set de peluquería Premio sorpresa

Se pueden conseguir cinco números por $10.000, transfiriendo a los alias "titi-lolo" (Mercado Pago) o "gladiadores2392" (Banco Provincia), a nombre de Miriam Julieta Torres Zicarelli. También se pueden comunicar al WhatsApp 2235250251 o por la cuenta de Instagram @santyelgladiador.