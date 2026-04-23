Taxistas juntaron más de 400 firmas para extender la vida útil de los vehículos y presionan al Municipio

El conflicto por la antigüedad de los taxis en Mar del Plata sumó un nuevo capítulo: el sector reunió más de 400 firmas para insistir con la extensión de la vida útil de los vehículos, en medio de una crisis que golpea la actividad y complica la renovación de unidades.

El planteo fue elevado al Municipio dese la Federación Nacional de Conductores de Taxis como parte de un reclamo que ya venía siendo impulsado por los trabajadores del sector, quienes piden llevar el límite actual hasta los 15 años. Según argumentan, el contexto económico hace inviable afrontar el recambio de autos en los plazos vigentes lo que podría dejar fuera de servicio a una gran cantidad de unidades.

Nene firmó un decreto que prorrogó el vencimiento de las licencias hasta junio.

Si bien la ordenanza vigente estaba una vida útil de 10 años, en rigor no se cumple desde la pandemia, ya que sucesivamente el Concejo Deliberante fue autorizando prórrogas anuales. Este año, sin embargo, la medida se tomó vía decreto del intendente Agustín Neme y solo hasta junio.

El pedido no es nuevo. En las últimas semanas, los taxistas habían advertido sobre el impacto que tendría mantener la normativa actual, con cientos de vehículos en riesgo de quedar fuera del sistema.

La vida útil de las unidades es de 10 años: taxistas la quieren llevar a 15.

Ahora, con la presentación de firmas, el sector busca darle mayor peso político al reclamo y acelerar una definición. La presión apunta tanto al Ejecutivo como al ámbito legislativo local, donde debería tratarse cualquier modificación de la ordenanza vigente.

Entre los argumentos centrales, los taxistas remarcan la caída de ingresos, el aumento de costos y la dificultad para acceder a financiamiento como factores que explican la situación. También advierten que, sin una extensión de los plazos, podría resentirse la prestación del servicio por la reducción de la flota disponible.