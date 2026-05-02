Taxistas en alerta: más de 400 familias podrían perder su fuente de ingresos en Mar del Plata

La Federación Nacional de Conductores de Taxi manifestó su preocupación por la situación que atraviesan más de 440 trabajadores del sector en Mar del Plata, quienes actualmente continúan prestando servicio bajo un régimen de prórroga debido a que sus vehículos han superado la antigüedad permitida.

Según detallaron desde la entidad, esta prórroga fue gestionada con la intervención del intendente Agustín Neme para sostener la actividad hasta el mes de junio, evitando que cientos de familias perdieran su sustento económico en un contexto completamente adverso.

En esta línea, la Federación solicitó a todo el arco político que se avance en la medida concreta de restablecer la vida útil de las unidades a 15 años. Argumentan que la crisis económica actual y las condiciones del sector hacen inviable la renovación de los vehículos en los plazos que están vigentes.

Desde el sector advierten que, de no prosperar la iniciativa, por lo menos 420 titulares de las licencias quedarían afuera del sistema, afectando de manera directa a sus familias y a los choferes que dependen de esos vehículos para trabajar.

La federación, a través de un comunicado, apeló “al sentido común de la dirigencia política” para garantizar la continuidad del trabajo formal y preservar el sustento de cientos de hogares marplatenses. Además, destacaron el diálogo mantenido con las autoridades y expresaron su expectativa de contar con el respaldo de todos los espacios políticos para resolver, finalmente, el conflicto.