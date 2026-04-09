Taxistas insisten en el pedido para extender la antigüedad a 15 años en medio de la crisis del sector

El conflicto por la antigüedad de las unidades vuelve a poner en foco al servicio de taxis en Mar del Plata.

El debate por la antigüedad de los vehículos volvió a encenderse en Mar del Plata. Luego de que el intendente Agustín Neme avanzara con una nueva prórroga para evitar que cientos de unidades queden fuera de servicio, desde la Federación Nacional de Conductores de Taxi –delegación local– salieron a reclamar una solución de fondo: llevar la vida útil de los autos a 15 años.

A través de un comunicado, la entidad planteó que el sector atraviesa una situación crítica que impide renovar las unidades en los plazos actuales: “estamos atravesando una crisis sin precedentes”, puntualizaron. Señalaron que la combinación de transporte ilegal, el impacto de la pandemia y temporadas flojas golpeó de lleno la actividad.

En ese contexto, pidieron “empatía” a los distintos actores del sistema para avanzar en una salida que permita sostener las fuentes de trabajo a través de la modificación de la ordenanza vigente que establece en 10 años el plazo de vida útil de las unidades afectadas al servicio. Asimismo, también destacaron el diálogo abierto con el Ejecutivo municipal y valoraron la reciente prórroga otorgada, aunque alertaron que solamente se hizo por tres meses, a la espera de una nueva ordenanza.

Conductores nucleados en la Federación reclaman extender a 15 años la vida útil de los vehículos en medio de la crisis del sector.

La discusión no es nueva. Tal como informó 0223, la última extensión buscó evitar que más de 500 taxis y remises quedaran fuera de servicio de manera inmediata, lo que hubiera generado un fuerte impacto en la oferta de transporte en la ciudad. Sin embargo, desde el sector de los conductores consideran que las prórrogas cortas no alcanzan y reclaman una modificación de la ordenanza vigente.

“El cambio de unidad hoy es imposible para muchos trabajadores”, remarcaron en el comunicado, donde insistieron en que la crisis económica se transformó en una barrera concreta para sostener la actividad en regla.

Además, pusieron el foco en el impacto social de la medida: aseguran que detrás de cada taxi hay al menos dos familias que dependen de ese ingreso, la del chofer y la del titular de la licencia.

Mientras tanto, el planteo suma presión sobre el ámbito político local, donde deberá resolverse si se avanza con una reforma más amplia del esquema de antigüedad o si continúan las prórrogas temporales para sostener el sistema.