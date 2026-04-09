Taxis y remises: bloque oficialista propone sumar apps, extender la vida útil y permitir mascotas

La iniciativa plantea cambios en el sistema de taxis y remises, con foco en apps, antigüedad y nuevas condiciones de servicio.

En medio de intensos debates por el ordenamiento del funcionamiento de las apps de transporte, el radicalismo presentó un proyecto para modificar diferentes normativas que regulan el funcionamiento de taxis y remises, buscando compatibilizar ambas realidades.

La iniciativa del bloque, la primera de un sector del oficialismo que apunta específicamente a taxistas y remiseros, plantea múltiples modificaciones a la Ordenanza 4.471 que establece el régimen marco del sistema, como así también cambios a las ordenanzas 23.928 –que multa el funcionamiento de apps– y a la 9.294, vinculada a remises.

“El proyecto busca integrar estas nuevas modalidades dentro de un marco legal claro, evitando situaciones de competencia desleal y generando condiciones más equitativas para todos los actores del sistema; en una palabra, modernizar el sistema sin dejar a nadie afuera”, recalcaron desde el bloque de la UCR + Nuevos Aires, presidido por Ariel Bordaisco.

El bloque de la UCR + Nuevos Aires impulsa el proyecto para modificar el régimen de taxis y remises.

Entre los principales ejes, se propone permitir que los taxis puedan operar mediante aplicaciones digitales, incorporando nuevos medios de pago y herramientas tecnológicas. A su vez, se contempla la adecuación del sistema de remises para que también puedan vincularse con plataformas, manteniendo los controles y requisitos establecidos por el municipio.

En ese marco, se crea el Registro Especial de Taxímetros Incorporados al Sistema de Aplicaciones Digitales, para que taxis y remises también puedan ofrecer sus servicios a través de apps.

Vinculado a esto, se mantiene el actual sistema de tarifa establecida por ordenanza, aunque se aclara que cuando el servicio se preste por app se adaptará a la lógica de funcionamiento de estas plataformas. Como novedad, se elimina el cobro adicional por valijas o bultos voluminosos, que hoy deben pagarse aparte.

El proyecto propone habilitar el traslado de mascotas en taxis, siempre a criterio del chofer.

Los otros cambios propuestos

Una de las modificaciones recoge una de las principales preocupaciones del sector, ya que apunta a extender la vida útil de las unidades de 10 a 12 años. Esto tiene un impacto económico directo, al reducir la frecuencia de recambio de unidades, bajar costos para los titulares de licencias y aliviar la inversión en un contexto de crisis. Si bien aún está lejos del pedido de entidades del sector de llevarlo hasta a 15 años, va en sintonía con el proyecto de la Coalición Cívica que se debate en el Concejo Deliberante para los autos vinculados a apps de transporte.

Por otro lado, se habilita el transporte de animales, siempre a criterio del chofer. Actualmente está prohibido, más allá de que en los hechos algunos conductores lo permitan.

En tanto, se vuelve a enfatizar que los taxímetros deben estar fácilmente visibles, agregándose ahora que el pasajero podrá denunciar si el dispositivo no se ve correctamente desde el asiento trasero, para garantizar transparencia en el cobro del viaje.

En un aspecto poco conocido, la norma vigente obliga a los choferes a utilizar camisa gris y corbata, con pulóver, saco o campera en caso de necesitar abrigo. En la propuesta de la UCR no se regula de manera tan detallada, aunque sí se establecen pautas generales. Entre ellas, que los choferes “deberán llevar obligatoriamente vestimenta adecuada, prolija y acorde a las funciones al tratarse de un servicio público de pasajeros”. Como novedad, se incorpora que “se prohíbe el uso de indumentaria con inscripciones, imágenes o elementos que resulten ofensivos, inapropiados o contrarios a los valores institucionales”.