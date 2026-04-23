Analizaron las causas de muerte de los marplatenses y preocupa el crecimiento de tres enfermedades

Alarma por las muertes por cáncer, tuberculosis y sífilis en Mar del Plata.

La Universidad Nacional de Mar del Plata presentó el Análisis de Situación de Salud (ASIS) del Partido de General Pueyrredon y complejizó los indicadores obtenidos. En esa línea, en el informe se expresa que el escenario sanitario local "combina señales de alerta y desafíos estructurales", como "coberturas de vacunación por debajo de lo esperado", "aumento de infecciones como sífilis y tuberculosis" y "más de la mitad de las muertes en jóvenes vinculadas a siniestros viales".

El informe también asegura que a este escenario se le suma un leve incremento de la mortalidad infantil y el peso sostenido de las enfermedades crónicas. Entre las de mayor incidencia se encuentran el cáncer de mama, el cáncer de colon y el de próstata.

De qué nos enfermamos y nos morimos los marplatenses

El análisis propuesto por la Facultad de Medicina de la Unmdp evalúa que los principales tipos de cáncer, tanto en frecuencia como en mortalidad, son el cáncer de mama, el de colon y el de próstata.

Por otra parte, destaca de manera preocupante el aumento de enfermedades transmisibles como sífilis y tuberculosis. Se trata de infecciones contagiosas, provocadas por las bacterias Treponema pallidum y la Mycobacterium tuberculosis respectivamente.

También corrobora que más del 50% de las muertes en los jóvenes, de entre 20 y 34 años, se deben a causas externas, con alta prevalencia de siniestros viales. Hilando más fino aún, principalmente los que involucran motos.

Posibles causas de la situación y desafíos en adelante

El ASIS también repara en el estado del sistema de salud, su organización y recursos. En esa línea fue que se observó el déficit en especialidades consideradas clave y el desbalance en la fuerza laboral, "en un contexto de envejecimiento poblacional que incrementa la demanda de atención".

Los principales factores quee arrojó el análisis tienen que ver con el predominio del sector privado en la hospitalización, especialmente de baja complejidad; el sistema altamente fragmentado de multiplicidad de obras sociales y prepagas; la cantidad de médicos por sobre enfermeros y obstetras; la falta de internación de baja complejidad en el subsector público 4 y el déficit de profesionales en geriatría, emergentología y cuidados paliativos.

Por otra parte, halló números relavantes en las medidas de prevención. Por ejemplo, las coberturas de vacunación en edad de ingreso escolar van en torno al 50%, dando como resultado el riesgo de reemergencia de enfermedades prevenibles.