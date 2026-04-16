El dólar se desploma y se aleja del techo de la banda: a cuánto cerró este jueves

El dólar oficial volvió a retroceder este jueves 16 de abril y profundizó la distancia respecto del techo de la banda cambiaria, en un contexto de mayor oferta de divisas y compras sostenidas por parte del Banco Central (Bcra).

A nivel mayorista, el tipo de cambio perdió $1 a $1.358 para la venta y anotó su octavo retroceso en ruedas.

En el segmento minorista, el Banco Nación (BNA) cotizó a $1.330 para la compra y a $1.380 para la venta. En tanto, de acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el Bcra, el tipo de cambio promedió los $1.379,34 para la venta.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar blue opera a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta.

El dólar CCL opera a $1.451,89 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.5%. El dólar MEP opera a $1.402,75 y la brecha con el dólar oficial es de 3.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.794. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.442,99.