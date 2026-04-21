Marcelo Cardoso, sobre los controles a motos: “Hay decisión política para enfrentar un problema complejo”

El concejal del Pro Marcelo Cardoso defendió el accionar del gobierno municipal para enfrentar problemáticas como las picadas ilegales y los ruidos molestos generados por motociclistas, en respuesta a un proyecto de la oposición que cuestionaba el rol de la comuna.

“No partimos de un escenario de ausencia total como quisieron plantear en el expediente. El Municipio viene actuando y los números lo demuestran con total contundencia”, sostuvo el edil en el marco de la Comisión de Movilidad Urbana, donde se abordó un proyecto de Acción Marplatense con un pedido de informes al Ejecutivo sobre la temática.

Operativos de control a motos en la ciudad: en marzo se realizaron más de 1.500 intervenciones.

“Solamente en marzo se realizaron 1.533 operativos, con 2.306 motos secuestradas y 510 vehículos retenidos por distintas irregularidades, y esto lo hacemos en conjunto con la Policía de la Provincia”, amplió el extitular de Inspección General.

Para Cardoso, “esto evidencia una decisión política, presencia territorial y una estrategia concreta para enfrentar un problema complejo que no se resuelve con una sola intervención”. En ese sentido, reconoció las dificultades que presenta la intervención, ya que los infractores suelen reorganizarse rápidamente ante los operativos. “Por eso el Estado necesita constancia e inteligencia, que es lo que se está haciendo y cómo se viene trabajando”, señaló.

La Comisión de Movilidad Urbana acordó pedir un informe a Tránsito.

“Siempre se puede mejorar y profundizar los controles, por supuesto, no decimos que el problema está resuelto, pero el expediente no reconoce el trabajo serio que se viene realizando desde el Departamento Ejecutivo”, concluyó.

Finalmente, la Comisión de Movilidad Urbana resolvió solicitar un informe a la Dirección de Tránsito para contar con precisiones sobre la realización de picadas ilegales de motos y autos, así como sobre maniobras de conducción temeraria (stunt) y la proliferación de motos con escapes adulterados.