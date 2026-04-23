Video: el temporal inundó su casa y necesitan la ayuda urgente de los marplatenses
El temporal inundó su casa y necesitan ayuda urgente. Cómo colaborar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El intenso temporal de lluvia que golpeó principalmente la zona norte de Mar del Plata durante la madrugada del miércoles, dejó a una familia sin nada y necesita urgente la solidaridad de los vecinos.
“Estábamos por acostarnos y de pronto empezó a entrar mucha agua. A mis nenas las pasamos a la otra pieza porque de repente se nos inundó toda la casa. Brotaba agua por el piso y caía de los techos. En minutos nos quedamos sin nada”, contó Kevin (30).
En diálogo con 0223, el hombre, que vive junto a su pareja de 28 años y sus pequeñas hijas de 9 y 11, en una vivienda en el barrio Las Dalias, en La Primavera 3030 -entre Anchorena y Zeballos- relató que durante algunas horas pasaron “el peor momento de su vida”.
“Perdimos lo poco que teníamos y con mi mujer estamos tratando de recuperar algo. Pero necesitamos de un colchón. Uno tenemos gracias a unos vecinos que nos regalaron uno. La heladera se nos quemó también. Y nuestras nenas se quedaron con lo puesto. Necesitamos ropa para ellas”, señaló.
Quien pueda ayudar con la familia, favor de comunicarse al número 223 5653892 o transferir dinero al alias: kevin.071.coreo.mp
El nombre es Kevin Santillán Alexis.
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