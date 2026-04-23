Video: el temporal inundó su casa y necesitan la ayuda urgente de los marplatenses

El intenso temporal de lluvia que golpeó principalmente la zona norte de Mar del Plata durante la madrugada del miércoles, dejó a una familia sin nada y necesita urgente la solidaridad de los vecinos.

“Estábamos por acostarnos y de pronto empezó a entrar mucha agua. A mis nenas las pasamos a la otra pieza porque de repente se nos inundó toda la casa. Brotaba agua por el piso y caía de los techos. En minutos nos quedamos sin nada”, contó Kevin (30).

En diálogo con 0223, el hombre, que vive junto a su pareja de 28 años y sus pequeñas hijas de 9 y 11, en una vivienda en el barrio Las Dalias, en La Primavera 3030 -entre Anchorena y Zeballos- relató que durante algunas horas pasaron “el peor momento de su vida”.

“Perdimos lo poco que teníamos y con mi mujer estamos tratando de recuperar algo. Pero necesitamos de un colchón. Uno tenemos gracias a unos vecinos que nos regalaron uno. La heladera se nos quemó también. Y nuestras nenas se quedaron con lo puesto. Necesitamos ropa para ellas”, señaló.

Quien pueda ayudar con la familia, favor de comunicarse al número 223 5653892 o transferir dinero al alias: kevin.071.coreo.mp

El nombre es Kevin Santillán Alexis.