Sasha lucha por su vida y su familia pide ayuda para salvarla: necesitan juntar $390 mil para costear su internación

Una historia de amor nació cuando Axel rescató a Sasha y a sus hermanitos de una señora que los estaba ahogando en un balde. Ese acto de crueldad activó sus alarmas y se llevó a los cachorros, que luego fueron dados en adopción, excepto una, que fue el regalo más hermoso que le pudo hacer a su hermana.

Yemina crió a Sasha durante nueve años, casi la edad de su único hijo, quien encontró en ella una fiel compañera. Siempre estuvo rodeada de amor: en el taller de su tío, en tardes de juegos en la casa y en siestas con Mimí, su hermana perruna también rescatada.

Sin embargo, hace unos días empezó a tener problemas de salud: “Se sentía descompuesta, pensamos que era algo normal, pero se le inflamó la panza y hoy ya era un globo”, contó su dueña en diálogo con 0223.

Hasta ese momento nunca había presentado complicaciones, pero tras dos días de cuidados intensivos en la casa, tuvo que ser internada en una clínica de urgencias para animales.

“Me encuentro en una situación económica muy complicada. Su internación cuesta $245 mil con estudios de sangre y $390 mil con la ecografía. En caso de que mejore, podré retirarla a las 22, pero solo si llego a juntar todo el dinero”, explicó con mucha angustia Yemina.

Desesperada ante la situación, comenzó a pedir donaciones en redes sociales para poder afrontar los gastos y darle una oportunidad más a Sasha. “Tengo a mi nene muy mal: es hijo único y la perra es su compañera. La queremos todos; más que un animal, para nosotros es parte de la familia”, aseguró.

La perra llegó a la clínica con 33° de temperatura, desvanecida y con el abdomen inflamado. Al inicio del tratamiento recibió antibióticos, suero y le drenaron el líquido acumulado. Se encuentra envuelta en frazadas y con bolsas de agua para recuperar el calor.

“Lo único que pido es la ayuda de la gente para que ella pueda volver con mi hijo. Después volveré a juntar dinero para poder hacerle estudios y descubrir por qué se generó ese líquido en su estómago. Sasha nunca tuvo ningún problema de salud; siempre fue muy tranquila, muy de casa, de estar pegada a la familia, y esto me agarró en una situación económica mala. No puedo solventar sus gastos de ninguna manera, pero necesito que se salve”, pidió entre lágrimas.

Quienes deseen colaborar pueden realizar transferencias al alias: Tati269 (a nombre de Tatiana Cousino, cuñada de Yemina). También se pueden comunicar al 2235957019.