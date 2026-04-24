Una herida mortal y sin signos de defensa: qué dijo la autopsia al hombre asesinado en el barrio Juramento

El reporte que Policía Científica entregó el viernes a la tarde a la Unidad Funcional de Instrucción N°1 confirmó la impresión inicial cuando se halló el cuerpo sin vida de Eber Ezequiel Puliti en el barrio Juramento: sufrió dos heridas cortantes, una de las cuales generó un neumotórax que provocó su muerte.

El hombre de 39 años recibió una herida en el glúteo derecho y otra en la zona intercostal superior que derivó en el paro cardíaco. “La autopsia no registró otras heridas, ni siquiera alguna de carácter defensivo”, dijeron las fuentes consultadas por 0223.

Tal como se adelantó, Puliti estaba tendido sobre la calle en las inmediaciones de Diagonal Gascón y Juramento, con el torso desnudo y sin documentos. Si bien las personas que viven en la zona no pudieron aportar precisiones sobre las circunstancias del hecho, poco después se logró identificarlo.

La hipótesis de un homicidio en ocasión de robo fue descartada de manera inicial ya que el hombre tenía el celular en su poder, aunque no se hallaron otras pertenencias.

Eber era marinero, pertenecía a la agrupación Latitud 38 y al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Vivía con su mujer, Mercedes, y tenía dos hijos mellizos. Su otro gran amor era el club Alvarado, al que iba a ver a todas partes. Muchos de los hinchas lo despidieron en redes y destacaron su inmenso compromiso con el equipo.