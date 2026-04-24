Pagó el viaje de egresados a Mar del Plata, la empresa le cambió el destino y la Justicia la condenó a devolver todo

Había pagado todo. Cuota a cuota, una madre de San Antonio Oeste completó el pago del viaje de egresados de su hija a Mar del Plata y Pinamar. Pero cuando faltaban pocos días para la partida, la empresa de turismo le comunicó que el destino sería Carlos Paz y que el cronograma también cambiaba. Sin consultar, sin negociar, sin devolver el dinero.

La mujer decidió que su hija no viajara. Reclamó extrajudicialmente, fue a Defensa del Consumidor y no obtuvo respuesta. Entonces llegó al Juzgado de Paz de San Antonio Oeste, Río Negro, donde la jueza le dio la razón en todo.

El fallo tuvo por acreditado el contrato, el pago y los reclamos previos ignorados por la empresa. Encuadró la situación como una relación de consumo y aplicó los principios que la ley reserva para proteger al consumidor frente a proveedores que incumplen.

La sentencia reconoció tres rubros. El daño directo por el dinero no devuelto y el servicio no prestado. El daño moral, porque el viaje de egresados no es cualquier viaje: la jueza lo describió como una experiencia significativa cuya frustración afecta la esfera emocional de quienes la esperaban. Y el daño punitivo, la sanción que la ley de defensa del consumidor reserva para las empresas que no solo incumplen sino que lo hacen con una conducta reprochable: en este caso, modificar condiciones esenciales del contrato de forma unilateral y luego ignorar todos los reclamos.

Con estos elementos, resolvió condenar a la empresa a abonar las sumas correspondientes a los distintos rubros reconocidos, con más intereses, dentro del plazo establecido en la sentencia.