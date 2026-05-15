Pantalones, mallas, mochilas, gorras y pelotas de fútbol: secuestraron mercadería por $400 millones en la otra "saladita"

El secuestro en el comercio fue de un aforo total superior a los 40 millones de pesos.

Luego del operativo desarrollado este jueves al mediodía en un local de indumentaria donde Prefectura Naval Argentina llevó adelante un allanamiento en cumplimiento de la Ley de Marcas, se dieron a conocer las prendas secuestradas y la millonaria suma a la que ascienden.

De acuerdo al informe publicado, "por presunta infracción a la Ley de Marcas y el Código Aduanero, se secuestró mercadería exhibida al público y acondicionada en depósitos, con un aforo total superior a los 40 millones de pesos".

También se incautaron en la "otra saladita" dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

El procedimiento se realizó en un comercio ubicado en pleno centro de la ciudad, a unos 100 metros de la costa, donde efectivos de la PNA junto a personal de Agencia de Recaudación y Control Aduanero cumplimentaron una orden de allanamiento librada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Primera Instancia Nº 1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, y la Secretaría Penal Nº 2, cuya titular es Silvana Sánchez, con intervención de la Fiscalía Federal Nº 1, encabezada por Laura Elena Mazzaferri.

El operativo se desarrollo durante el mediodía en un comercio céntrico. Foto 0223.

El operativo se enmarcó en una causa por infracción a las leyes 22.415 y 22.364, vinculadas al régimen aduanero nacional y a la protección de marcas y signos distintivos.

Durante el allanamiento se secuestró dinero en efectivo y una importante cantidad de mercadería nacional y extranjera en presunta infracción, entre ellas pantalones, remeras, mallas, mochilas, gorras y pelotas de fútbol. También se incautaron dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa.

El secuestro en el comercio fue de un aforo total superior a los 40 millones de pesos.

Asimismo, el Juzgado interviniente ordenó el traslado del responsable del comercio a la sede local de la Prefectura, en la zona portuaria, para realizarle un fichado dactilar y notificarlo de la prohibición de salida del país.

Desde la fuerza destacaron que se trata del segundo procedimiento desarrollado por la Autoridad Marítima Nacional en Mar del Plata en los últimos 30 días por infracción a la Ley de Marcas. El pasado 15 de abril, la PNA había realizado un megaoperativo con seis allanamientos simultáneos, incluido uno en un paseo de compras con más de 160 puestos, que terminó con el secuestro de más de 8.000 productos.