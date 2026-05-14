Rastreando "Saladitas": allanaron un local y se llevaron ropa trucha

Investigan presentas conexiones del comercio con la ex Feria de la Brisol ("saladita"). Foto: 0223.

A un mes del megaoperativo realizado en la feria de la Playa Bristol (bautizada como la Saladita de Mar del Plata), en el que secuestraron prendas y derribaron los puestos callejeros, realizan nuevos allanamientos en cumplimiento de la Ley de Marcas.

En esta oportunidad, llegó el turno de un comercio ubicado en pleno centro: Entre Ríos al 1700, casi San Martín. Allí funcionaba un local con salida a la calle en el que se vendía ropa de todo tipo.

Investigan presentas conexiones del comercio con la ex Feria de la Brisol ("saladita"). Foto: 0223.

Personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y de Prefectura Naval Argentina participó del operativo en el que se secuestraron bolsones con prendas señaladas como "truchas" (de dudosa procedencia).

El comercio señalado como segunda Saladita funcionaba en Entre Ríos al 1700, casi San Martín. Foto: 0223.

El comercio llamado M&M funcionaba a metros del reconocido shopping de marcas alternativas y réplicas, y es investigado por algún tipo de relación con la feria de la Bristol y venta mayorista de indumentaria.

Según información a la que tuvo acceso 0223, el allanamiento se da en cumplimiento de la Ley de Marcas (por violación de la misma), tal como sucedió con la feria desalojada el pasado 14 de abril.

Del operativo participaron Prefectura y Arca. Foto 0223.

El megaoperativo de la Bristol surgió de una orden de allanamiento, requisa, registro domiciliario, secuestro de automotores firmada por el Juez Santiago Inchausti en la causa por infracción a la ley de marcas y a la Ley Penal Tributaria, con lo que luego se procedió a la demolición de 165 puestos que funcionaban en el lugar.