Cheppi apuntó a Montenegro y Neme por la Rambla: “No gestionan ni trabajan por Mar del Plata, buscan privatizar”

Cheppi cuestionó a Montenegro y Neme: “No gestionan ni trabajan por Mar del Plata, solo se mueven para privatizar”

El concejal Juan Manuel Cheppi (Frente Renovador) cuestionó a la gestión de Guillermo Montenegro y Agustín Neme, a quienes acusó de no dar respuestas a los problemas de la ciudad y de avanzar con un modelo basado en el abandono y la posterior privatización de espacios públicos.

“Festejan el desalojo de la Feria de la Rambla que ellos mismos habían habilitado”, expresó Cheppi.

En ese sentido, planteó dudas sobre el destino del espacio: “Imagino que ahora ese espacio va a volver a ser público… ¿o ya tienen la privatización armada?”.

El concejal también criticó el argumento del oficialismo sobre la falta de diálogo con la Provincia. “La excusa del ‘no diálogo’ con Axel Kicillof les viene bárbaro para no gestionar. Solo se mueven para privatizar lo que antes abandonaron”, sostuvo.

Cheppi enmarcó lo ocurrido dentro de una lógica más amplia de gestión y advirtió que este esquema ya se repite en la ciudad. En ese sentido, mencionó el caso del Estadio José María Minella, que según señaló, primero lo dejaron caer y después lo privatizaron”, y alertó que el mismo modelo podría replicarse en Punta Mogotes.

“Es un modelo: abandono, deterioro y después negocios con lo público. Para lo importante, no están nunca”, concluyó.