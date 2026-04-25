Último fin de semana de abril: sábado nublado y con viento en Mar del Plata
Mucho viento, nubes y un domingo inestable en camino. Enterate cómo sigue el clima.
25 de Abril de 2026 08:07
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sábado amaneció nublado, con una temperatura de 15 grados y vientos del sudeste, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora
Para la jornada de hoy se espera cielo mayormente cubierto y condiciones frescas, con una temperatura mínima de 11 grados y una máxima que alcanzará los 18°C. El sol tendrá poca presencia y el tiempo se mantendrá estable durante gran parte del día.
El viento será uno de los protagonistas, con velocidades de hasta 31 kilómetros por hora. Comenzará desde el sector sureste y, con el correr de las horas, rotará al norte. Hacia la noche, además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.
El domingo estará ideal para no salir de casa, con chaparrones durante todo el día y fuertes tormentas durante la tarde.
De cara al resto del fin de semana, el tiempo tenderá a desmejorar. Para el domingo se esperan condiciones inestables, con chaparrones desde la madrugada y tormentas más intensas hacia la tarde, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 97 kilómetros por hora. Hacia la noche, las lluvias disminuirán, aunque el viento continuará soplando con fuerza en la ciudad.
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