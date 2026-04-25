Último fin de semana de abril: sábado nublado y con viento en Mar del Plata

El sábado amaneció nublado, con una temperatura de 15 grados y vientos del sudeste, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora

cielo mayormente cubierto

mínima de 11 grados

18°C

31 kilómetros por hora

sureste

norte



El domingo estará ideal para no salir de casa, con chaparrones durante todo el día y fuertes tormentas durante la tarde. ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Para la jornada de hoy se esperay condiciones frescas, con una temperaturay una máxima que alcanzará los. El sol tendrá poca presencia y el tiempo se mantendrá estable durante gran parte del día.El viento será uno de los protagonistas, con velocidades de hasta. Comenzará desde el sectory, con el correr de las horas, rotará al. Hacia la noche, además, se prevén

De cara al resto del fin de semana, el tiempo tenderá a desmejorar. Para el domingo se esperan condiciones inestables, con chaparrones desde la madrugada y tormentas más intensas hacia la tarde, acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 97 kilómetros por hora. Hacia la noche, las lluvias disminuirán, aunque el viento continuará soplando con fuerza en la ciudad.