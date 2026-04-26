Lo peor para la noche: domingo y lunes con alertas amarillo y naranja en Mar del Plata

Después de una jornada atravesada por las lluvias y los fuertes vientos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una noche caótica y un inicio de semana con condiciones amenazantes en Mar del Plata.

En detalle, rige un alerta amarillo por lluvia y naranja por viento para las últimas horas del domingo, y las advertencias por las intensas ráfagas continúan hasta la mañana del lunes, en el que se espera una máxima de 16° y mínima de 7° junto a chaparrones y lloviznas por la mañana y la tarde.

De acuerdo al organismo, esta noche habrá lluvias y chaparrones intermitentes de variada intensidad con ocasional granizo pequeño, y los vientos del sudoeste alcanzarán velocidades de entre 50 y 70 km/h con ráfagas de hasta 90 o 100 km/h.

Las últimas precipitaciones se registrarían en la tarde del lunes.

Además, no se descartan tormentas aisladas y se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

En tanto al lunes, también rige un alerta amarillo por viento durante la madrugada y la mañana, y a pesar de que no figuran advertencias, por la tarde las ráfagas llegarán a velocidades de hasta 59 km/h y en la noche bajará a 50 km/h.

Finalmente el martes se normalizará el tiempo, para el que se prevé una temperatura máxima de 18° y una mínima de 7°, ya sin precipitaciones ni viento intenso.