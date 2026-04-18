Encontraron muerta a una pareja de estudiantes en Rosario: investigan un femicidio seguido de suicidio

El joven le contó a una amiga que su novia se había suicidado.

Una pareja de estudiantes de 22 años fue encontrada muerta este viernes en dos departamentos de Rosario. Fueron identificados como Sophia Civarelli y Valentín Alcida, quienes estudiaban psicología en la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Mientras el caso genera una gran conmoción, los investigadores analizan dos principales hipótesis: la más concreta se trata de un posible femicidio seguido de suicidio, ya que según trascendió, la joven fue hallada acostada en la cama con una herida cortante en el cuello.

Además, otro dato clave para fundamentar esta línea investigativa fue que una amiga de Alcida había llamado al 911 para alertar que la joven estaba muerta, y unos minutos más tarde el estudiante se tiró del octavo piso de un edificio ubicado en Tres de Febrero al 1100.

La última publicación en redes sociales de la pareja.

Tras el impacto, el presunto femicida sobrevivió a la caída, pero murió poco después de ingresar al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca).

La mujer prestó declaración y expresó que él le habría contado una supuesta versión de los hechos antes de arrojarse por el balcón. De acuerdo a La Capital, Alcida le contó que su novia se había suicidado y que intentó rescatarla haciéndole un torniquete.

Durante el operativo, la policía secuestró un cuchillo junto a una carta del novio, donde manifestaba su intención de quitarse la vida por no haber logrado “salvar a su pareja”.

Sin embargo, aunque la cáratula inicial fue “muerte dudosa”, con la hipótesis de un posible doble suicidio, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) apunta a la teoría de que se trate de un femicidio.