Mar del Plata y Las Vegas, conectadas en una megacausa por lavado de dinero y maniobras con casinos

En total, identificaron a 23 integrantes de la estructura delictiva y a otras 48 personas.

Mediante un operativo impulsado por el Ministerio de Seguridad, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una organización criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y maniobras financieras internacionales vinculadas a casinos de Las Vegas, con base operativa en la Argentina y conexiones en los Estados Unidos.

Durante la pesquisa, fueron identificadas 23 personas pertenecientes a la estructura, además de otras 48 durante 30 allanamientos, en el transcurso de los cuales incautaron más de 500.000 dólares y 47 millones de pesos, entre otros elementos de valor.

Secuestraron más de 518 mil dólares, 47 millones de pesos, euros, libras y reales.

La investigación inició en enero de 2026 y tuvo como punto de partida la detección de una estructura dedicada a maniobras de criminalidad económica transnacional, operadas desde el país y con ramificaciones en Las Vegas, estado de Nevada.

Con el avance de la investigación y la totalidad de las pruebas reunidas, el tribunal interventor ordenó la realización de 30 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, además de un procedimiento efectuado en la vía pública.

Entre los 30 allanamientos por la megacausa de lavado de dinero secuestraron 53 celulares, 18 notebooks, 11 tablets e iPads.

Dentro de los numerosos operativos llevados adelante, figura uno que fue realizado sobre la avenida Libertad, en Mar del Plata, aunque no se detalla a qué altura. En total, identificaron a 23 integrantes de la estructura delictiva y a otras 48 personas, a la vez que secuestraron $47.425.590, U$S 518.735, €7.975, £460 y 540 reales, entre otras divisas extranjeras.

Durante los allanamientos también incautaron 53 celulares, 18 notebooks, 11 tablets e iPads, 8 computadoras de escritorio, 3 smartwatches, 10 pendrives, una tarjeta de memoria, 13 tarjetas SIM y un token bancario. A su vez, secuestraron 11 rodados entre camionetas, autos y motos, y también una pistola calibre .40 sin documentación y 65 municiones.

También incautaron 11 vehículos, computadoras, celulares, joyas, relojes, pasaportes y una pistola calibre .40 con municiones.

En materia documental y financiera, incautaron 13 pasaportes, una licencia de conducir, 113 tarjetas bancarias, documentación vinculada a casinos, chequeras, solicitudes de crédito de casino, llaves de cajas de seguridad, tarjetas de hoteles y casinos, agendas y cuadernos con anotaciones varias.

En paralelo, también confiscaron distintos objetos de valor, entre ellos 17 relojes, 27 anillos dorados y 15 plateados, 12 cadenas doradas y 5 plateadas, 13 pulseras doradas y 5 plateadas, 14 dijes dorados, 4 pares de aros dorados y 2 unidades plateadas, un par de gemelos, un traba corbata, una pieza de oro fino y joyas varias.

Confiscaron relojes, anillos, cadenas, pulseras, dijes y aros de oro y plata, entre otras joyas.

Finalmente, también secuestraron otros elementos de interés para la causa, como una caja fuerte, juegos de llaves, fajas elásticas para transporte de dinero, documentación vehicular, sellos metálicos y boletos de embarque.

Los imputados quedaron a disposición del magistrado Pablo Yadarola acusados por los delitos de asociación ilícita, lavado de activos y violación al régimen previsto en la Ley 22.415 del Código Aduanero, en el marco de las actuaciones por los artículos 210 y 303 del Código Penal de la Nación.