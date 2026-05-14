Reclutaban gente y cobraban USD 7 mil: así operaba la banda que usaba argentinos con visa para lavar dinero en casinos de Las Vegas

Todo empezaba con una propuesta tentadora: un viaje a Las Vegas, diversión garantizada y dinero fácil. Lo que las víctimas no sabían era que estaban siendo reclutadas para integrar una red de lavado de dinero con ramificaciones internacionales que la Policía Federal Argentina acaba de desarticular.

La mecánica era simple en apariencia pero sofisticada en su ejecución. La organización identificaba personas con visa vigente para viajar a Estados Unidos y las contactaba con falsas promesas de viajes recreativos vinculados al juego en los casinos de Las Vegas. El anzuelo funcionaba: la perspectiva de un viaje pago y una suma de dinero a cambio de un trámite aparentemente inocuo resultaba difícil de rechazar.

Mar del Plata y Las Vegas, conectadas en una megacausa por lavado de dinero y maniobras con casinos

Una vez en Las Vegas, el verdadero trabajo comenzaba. Los reclutados eran inducidos a abrir cuentas bancarias en el exterior a su nombre. Esas cuentas, que en apariencia les pertenecían, eran en realidad el engranaje central de la operación: la banda las utilizaba para obtener créditos de casino, transferir fondos hacia paraísos fiscales y evadir los controles financieros internacionales.

También incautaron 11 vehículos, computadoras, celulares, joyas, relojes, pasaportes y una pistola calibre .40 con municiones.

Por ese servicio los reclutadores recibían comisiones de hasta USD 7.000 por cada individuo que lograban incorporar al esquema.

Quién manejaba todo

Detrás de la operación había una estructura jerárquica bien definida. Un hombre y su padre encabezaban la organización, por debajo de ellos operaban los reclutadores y una serie de colaboradores que mantenían aceitado el mecanismo.

Secuestraron más de 518 mil dólares, 47 millones de pesos, euros, libras y reales.

El dinero que entraba por esta vía no desaparecía en el exterior. Volvía a Argentina disfrazado de inversión legítima: negocios gastronómicos, operaciones inmobiliarias y movimientos financieros que permitían reinsertarlo en el circuito económico formal sin levantar sospechas.

Fue precisamente ese rastro de dinero el que llevó a los investigadores del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA hasta la banda, que operó durante meses antes de que 30 allanamientos simultáneos en Buenos Aires, el conurbano, Rosario y Mar del Plata pusieran fin al esquema.

En números

Dentro de los numerosos operativos llevados adelante, figura uno que fue realizado sobre la avenida Libertad, en Mar del Plata, aunque no se detalla a qué altura. En total, identificaron a 23 integrantes de la estructura delictiva y a otras 48 personas, a la vez que secuestraron $47.425.590, U$S 518.735, €7.975, £460 y 540 reales, entre otras divisas extranjeras.

Durante los allanamientos también incautaron 53 celulares, 18 notebooks, 11 tablets e iPads, 8 computadoras de escritorio, 3 smartwatches, 10 pendrives, una tarjeta de memoria, 13 tarjetas SIM y un token bancario. A su vez, secuestraron 11 rodados entre camionetas, autos y motos, y también una pistola calibre .40 sin documentación y 65 municiones.

Secuestraron más de 518 mil dólares, 47 millones de pesos, euros, libras y reales.

En materia documental y financiera, incautaron 13 pasaportes, una licencia de conducir, 113 tarjetas bancarias, documentación vinculada a casinos, chequeras, solicitudes de crédito de casino, llaves de cajas de seguridad, tarjetas de hoteles y casinos, agendas y cuadernos con anotaciones varias.

En paralelo, también confiscaron distintos objetos de valor, entre ellos 17 relojes, 27 anillos dorados y 15 plateados, 12 cadenas doradas y 5 plateadas, 13 pulseras doradas y 5 plateadas, 14 dijes dorados, 4 pares de aros dorados y 2 unidades plateadas, un par de gemelos, un traba corbata, una pieza de oro fino y joyas varias.