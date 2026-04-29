¿Mar del Plata sin Zona Fría?: advierten por aumentos de hasta el 300% en la tarifa de gas

Asociaciones de consumidores advierten por la posibilidad que Mar del Plata quede afuera del régimen de Zona Fría.

En las últimas horas trascendió que nuevamente el gobierno de Javier Milei quiere eliminar el régimen de Zona Fría, que beneficia a Mar del Plata y varias ciudades del país que sufren temperaturas australes. Ante esto, asociaciones de consumidores advierten que cerca de 260.000 hogares de la ciudad podrían comenzar a pagar aumentos de hasta un 300% en el gas.

En diciembre pasado el Congreso, por 123 votos negativos frente a 117 positivos del oficialismo, entre ellos los de los diputados marplatenses Alejandro Carrancio y Juliana Santillán; rechazó quitar el beneficio del 30% para los hogares y del 50% para quienes además reciben planes sociales o instituciones de bien público.

Este miércoles, Marisa Sánchez, titular de la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa Mar del Plata, consideró que el gobierno nacional, "tiene una actitud perversa" y remarcó que la Zona Fría, "es un derecho, no un subsidio".

"Qué quieren hacer con el dinero del fondo judiciario que aportamos todos los usuarios. Es llamativo que siempre estén intentando manotear la caja, donde todos los usuarios del país aportamos para este fondo fiduciario del 30% o 50% de descuento", apuntó.

Marisa Sánchez, titular de la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa MDP. Foto: 0223.

En ese análisis, Sánchez adelantó a 0223 que todas las ONG´s y defensorías de distintas provincias "están trabajando" para mantener este régimen, ya que de concretarse la intención del Ejecutivo, "sería asesino para el bolsillo de la gente".

A su lado, Fernando Coppari, representante legal de la Liga de Amas de Casa, alertó que por distintas variables, que van incluidas en la boleta de gas, como el transporte, la distribución y variables internaciones como el BTU, a precio dólar. "Podemos llegar a tener un 200% o 300% de aumento", aseguró.

Fernando Coppari, representante legal de la Liga de Amas de Casa. Foto: 0223.

Para el letrado, de haber un nuevo incremento, para este invierno, "coincidiría los tres meses de menor cantidad de trabajo para para la población marplatense. Y estamos hablando de 260 mil cuentas, multiplicado por cuatro, que es una familia tipo. Son muchas las familias que se perjudican con estos aumentos. Se viene un año electoral y no se lo vamos a permitir", concluyó.