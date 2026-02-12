Osse confirmó el segundo aumento bimestral del año: ¿cuánto sube la tarifa?

La empresa dio a conocer el aumento para el segundo bimestre de 2026.

La empresa municipal Osse oficializó este miércoles la actualización tarifaria correspondiente al bimestre marzo-abril por el servicio sanitario de agua, cloacas y pluviales, donde se aplica un incremento en base a una fórmula que toma diversos índices del Indec.

A través de la Resolución 67/26, firmada por el presidente Tomás Amato, Osse confirmó un aumento del 3,55% para las cuotas 3° y 4°, respecto de las tarifas vigentes.

Para determinar esa suba, Osse aplicó el llamado Coeficiente C, que combina diferentes variables vinculadas al costo del servicio, siempre en base a datos oficiales del Indec. El 45% está determinado por el Índice Nivel General de Salarios; el 35%, por el Índice de Precios Mayoristas; el 10%, por ese mismo indicador en el capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz; y el restante 10%, por el ítem Instalaciones Sanitarias del Índice de la Construcción.

Este incremento se suma al dispuesto para el primer bimestre de 2026, que fue del 4,30%, por lo que la actualización acumulada en los primeros cuatro meses será del 8,0%.

La oficialización del aumento en las tarifas se da mientras el Concejo Deliberante debate el proyecto de Presupuesto 2026 y el Reglamento Sanitario de la empresa, donde consta la política tarifaria con la continuidad del Coeficiente C.