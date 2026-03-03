Sin segmentación por ingresos: cómo afectará el nuevo régimen de luz y gas al bolsillo

La resolución deja sin vigencia el programa de Tarifa Social Federal de Gas.

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) aprobó un nuevo mecanismo para implementar el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) y dispuso la eliminación de la segmentación de usuarios en tres niveles.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 101/2026, publicada en el Boletín Oficial, y suprime las categorías N1, N2 y N3 que clasificaban a los usuarios residenciales según sus ingresos.

"Vamos a pagar un poco más caros los servicios", señaló Marisa Sánchez, presidenta de la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa, en diálogo con 0223.

Además, el nuevo esquema incorpora a los usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) por redes, que hasta el momento tenían un tratamiento diferenciado, y mantiene los bloques de consumo base de gas natural que fijan el volumen subsidiado.

De modo que "los subsidios aplicados entre abril y septiembre tendrán bonificaciones extras hasta finales del 2026. Varía según el consumo y la categoría de usuario, pero va a rondar sobre el 16,8% aproximadamente", detalló.

En materia de luz, "los usuarios deben saber que los que lleguen al tope de tres canastas básicas alimentarias -que suman aproximadamente 623.990 pesos- tendrán una bonificación inicial con topes de hasta 300 watts mensuales que varía según la temporada", explicó.

Por último, la resolución deja sin vigencia el programa de Tarifa Social Federal de Gas, "sólo quedarán para entidades de bien público, clubes de barrio y ONGS que deben demostrar su funcionamiento", remarcó.

Un detalle importante es que "la Zona Fría sigue vigente, no la han derogado, y puede llegar a tener un impacto significativo en el costo final para Mar del Plata".

En este contexto, "desde la Liga de Consumidores vamos a estar en abril ayudando a completar el formulario para ver si pueden encuadrar dentro del nuevo esquema tarifario", concluyó.