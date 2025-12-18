La Zona Fría seguirá vigente: Diputados rechazó la eliminación que planteaba el gobierno de Milei

La Cámara de Diputados aprobó este jueves a la madrugada el Presupuesto 2026, pero eliminó un capítulo polémico que, entre otras disposiciones, dejaba sin efecto la ampliación del régimen de Zona Fría, por el cual los marplatenses reciben descuentos del 30% y 50% en las facturas de gas. El Capítulo XI fue rechazado con 123 votos negativos frente a los 117 positivos reunidos por el oficialismo, entre ellos los de los diputados marplatenses Alejandro Carrancio y Juliana Santillán.

El Capítulo XI contenía una serie de derogaciones. Además de la Zona Fría, incorporaba en una redacción de último momento las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Tras definirse que la votación sería capítulo por capítulo, el que incluía la eliminación de la Zona Fría fue el único que quedó fuera del proyecto, que ahora será girado al Senado.

El artículo 72° del proyecto de ley establecía de manera sintética la derogación de los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley N° 27.637, la norma que en 2021 amplió el régimen que hasta entonces solo contemplaba a la Patagonia y que otorga descuentos en las facturas de gas.

El subsidio es del 30% para los hogares incluidos en zonas frías y asciende al 50% para quienes además reciben planes sociales o forman parte de instituciones de bien público. Entre las regiones incorporadas hace cuatro años se encuentran distintos municipios del sur bonaerense, incluido General Pueyrredon.

La votación del Capítulo XI marcó un contrapunto con la aprobación en general del Presupuesto, que obtuvo 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones. En cambio, el rechazo del capítulo —que cosechó 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones— fue celebrado por los bloques opositores. Entre quienes acompañaron la eliminación del régimen y, con ello, el aumento en las facturas de gas, estuvieron los diputados marplatenses Alejandro Carrancio y Juliana Santillán.