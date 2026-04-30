"Se acabó el amor": una querida pareja de actores puso fin a su relación de 16 años

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini son una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo nacional. En las últimas horas trascendió que se habrían separado tras 16 años de relación y dos hijos en común. Los rumores de ruptura cobraron fuerza luego de que ambos asistieran a diversos eventos por separado.

De acuerdo al periodista de espectáculos Pepe Ochoa la pareja estaba atravesando una crisis desde hace tiempo, pero que esta vez no pudieron superarla: “No hay nada puntual… se acabó el amor”, reveló.

Aunque aclaró que la crisis y la separación no están vinculadas a infidelidades: "No hay terceros en discordia, sino una crisis que no pudieron superar, se acabó el amor. Tienen dos hijos. Se los vio solos en eventos", se explayó.

En la misma línea, mencionó que los rumores de ruptura se despertaron cuando vieron que ya no atendían eventos juntos, como lo hicieron durante largos años: “Él empezó a estar solo en varios lugares. Se los veía solos en eventos, algo raro porque siempre estaban juntos”.

Según su información, el actor ya comunicó su separación a su círculo íntimo, por lo que sería una decisión tomada: “Él habló con dos personas amigas de la pareja, contó que estaban en una crisis, pero que no cree que esta vez puedan recomponer”.