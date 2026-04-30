La CGT marcha este jueves en Mar del Plata: “El segundo trimestre será catastrófico para la ciudad”

En sintonía con la multitudinaria protesta que se espera en Caba, este jueves trabajadores de las principales centrales obreras, organizaciones estudiantiles y de jubilados marcharán por las calles de Mar del Plata, para conmemorar el Día del Trabajador y manifestar su rechazo hacia las políticas del gobierno de Javier Milei.

José Luis Rocha, secretario general de la CGT Regional Mar del Plata - Batán, confirmó que la concentración se realizará este jueves desde las 16.30 en la Plaza Rocha, de Luro y 20 de Septiembre, para luego marchar por la avenida hasta el Monumento al General San Martín.

“Marcharemos con las dos CTA, movimientos sociales, docentes, jubilados, universitarios y trabajadores de la salud. Será una gran marcha en unidad como fue contra la Reforma Laboral”, expresó el dirigente en diálogo con 0223.

Más temprano, en diálogo radial, Rocha reivindicó el espíritu de la concentración en una fecha tan cara para los movimientos obreros, “donde hubo muertos y sangre para tener los derechos que hoy tenemos” y puso de manifiesto su preocupación por el “industricidio” que promueven las políticas económicas del gobierno nacional.

“Lo planteamos desde el 11 de diciembre del 2023. Cada vez que empiezan este tipo de políticas, termina como el 2001. Y después va a costar muchísimo rearmarlo. Es mucho más fácil destruir. En una entrevista a un medio español, Milei dijo que era el topo que venía a destruir el estado desde adentro. Lo decía con alegría en su rostro y claramente lo está destruyendo”, indicó, en diálogo con Extra Radio.

Y planteó con cierto dramatismo, su preocupación por los próximos índices de desocupación del INDEC, teniendo en cuenta que el último dejó a la ciudad como el más alto del país, a pesar que incluyó diciembre y el comienzo de temporada estival. “Lamentablemente, el segundo trimestre será catastrófico para Mar del Plata”, cerró el titular de la CGT.