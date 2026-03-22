Radiografía del (des)empleo en Mar del Plata, la polémica sobre la industria textil y un plan para Plaza Rocha

El desempleo sube y otras dinámicas del mercado laboral lanzan un alerta

En el cierre del segundo año de gobierno de Javier Milei en Mar del Plata hay más desempleados que previo a su arribo a la Casa Rosada. El dato lo dio a conocer el Indec en su informe de Mercado Laboral publicado esta semana, donde el distrito se ubicó con 9,5% de desempleo en el cuarto trimestre, por encima no solamente del 8,6% del 2024, sino también del 9,3% de 2023 que dejó Alberto Fernández. Se trata del dato más alto desde la pandemia, donde en 2020 había sido de 11,1%, mismo porcentual que en 2019.

Con los datos, Mar del Plata se mantiene en lo más alto del podio nacional, aunque comparte el desmérito con tres zonas: Partidos del Gran Buenos Aires, Gran La Plata y Río Gallegos. Entre 2022 y 2024 había estado en soledad en el puesto de la región con más desempleo de Argentina.

Pero la situación de un mercado laboral no se grafica con el dato aislado del desempleo: se debe poner en relación con otras estadísticas del mismo informe del Indec, como así también con todas aquellas fuentes que permitan trazar un panorama sobre la situación de los ingresos y la calidad del empleo.

La crisis en la industria textil impacta en Mar del Plata. Textilana, el caso más emblemático.

En ese sentido, hay números que lanzan una alerta sobre la profundización de algunas tendencias que hablan de un mercado laboral cada vez más complejo. Uno de ellos, el crecimiento de la Población Económicamente Activa (PEA):en un año, siempre hablando de Mar del Plata, las personas que forman parte del mercado de trabajo pasaron de 340 mil a 350 mil. 10 mil personas más que trabajan o buscan empleo y no lo encuentran, mientras que ese crecimiento en el total nacional fue de 63 mil. Es decir, una participación determinante de la región.

De los 671 habitantes proyectados en Mar del Plata, 350 mil forman parte de la PEA, donde 317 mil están ocupados y 33 mil desocupados. Sobre esos 317 mil que trabajaron al menos una hora en la última semana (el parámetro que toma el Indec), se da un segundo fenómeno que expone la situación precaria de los ingresos: 41 mil de ellos son ocupados demandantes de empleo, es decir, que pese a ser ocupados están buscando empleo por no llegar a fin de mes.

La tendencia también se constata en los subocupados (trabajan menos de 35 horas semanales), ya que representan el 12,2% del total y donde el 7,2% es demandante de empleo. 2025 es el primer año de muchos donde es mayor la proporción de quienes quieren trabajar más que los que no.

Una postura en el día menos apropiado

Tres horas antes de que el Indec confirmara el peor dato de desempleo en un cuarto trimestre desde la pandemia, la Comisión de Industria protagonizó un fuerte debate sobre la situación de la industria textil en Mar del Plata, fuertemente afectada por la apertura de importaciones y las desventajas cambiarias. Sobre la mesa había un proyecto de Acción Marplatense, defendido por Gustavo Pulti, para convocar una instancia pública de deliberación sobre el tema, con presencia de actores de esa economía, y otro para que hubiera una manifestación política del órgano legislativo en contra del plan económico de Milei que impacta en el sector textil nacional.

"No pretendemos que nos pongamos de acuerdo en el debate de fondo, pero sí en la necesidad de convocar a los productores de la ciudad para escucharlos", pidió el exintendente. Las contorsiones del oficialismo se hicieron notorias: tanto el Pro como los libertarios expusieron que los argumentos de los considerandos les hacían imposible acompañar la propuesta. Pero la instancia más controversial llegó cuando defendieron abiertamente el plan económico que, entre sus consecuencias, genera la crisis del sector textil, tan predominante y arraigado en el entramado marplatense.

Fernando Muro (Pro) incluso fue un paso más allá y ponderó que la apertura no solo genera precios más bajos para el consumidor, sino también mejor calidad en los productos. "Una cosa es el sector productivo y otra los beneficios a los ciudadanos, que acceden a bienes a menor precio y mejor calidad. Qué pasa con esos excedentes, si se van a sectores más eficientes de la economía", afirmó. El titular del bloque libertario, Rolando Demaio, transitó un camino similar: “Hoy una persona que antes no podía comprarse una remera, ahora puede hacerlo y destinar el resto del dinero a otras necesidades. Eso también es parte de una economía que empieza a ordenarse”, dijo.

Por falta de acuerdos, el proyecto quedó en estudio en la comisión, quedando su resolución para otro momento.

La Comisión de Industria y un debate con miradas contrapuestas.

Nueve años después, vuelve una idea para resolver la problemática de Plaza Rocha

Mientras se esperan precisiones sobre el anuncio de Neme respecto de un plan conjunto con Nación para expulsar de Mar del Plata a "los delincuentes del espacio público" que no tengan domicilio en el distrito, ahora el gobierno local busca avanzar en un plan para ordenar la feria de Plaza Rocha, donde precisará el respaldo ineludible de la administración nacional.

Casi todos los protagonistas de la escena política local reconocen como un problema lo que ocurre con la feria popular de Plaza Rocha. Según quién sea el interlocutor, pondrá el acento en la seguridad, la economía informal o, incluso, algunos aseguran, el narcomenudeo; mientras que otros plantean la necesidad de darle un marco organizativo a esa experiencia de economía popular en un contexto donde la precarización gana espacio conforme avanza el desempleo.

Con un gobierno municipal con una concepción más reposada en la primera de las circunstancias, ahora comienza a tomar forma la recuperación de una iniciativa que tuvo avances en 2017: reubicar la feria de Plaza Rocha en la zona de la Ferroautomotora, espacio de jurisdicción nacional. En aquel 2017, bajo el gobierno de Arroyo, el Concejo Deliberante llegó a sancionar una ordenanza a tales efectos, la 23.350, con acuerdos de casi todos los sectores. Su implementación nunca avanzó.