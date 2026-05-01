Siete de cada diez argentinos quedaron fuera de oportunidades laborales por falta de habilidades

La capacitación laboral, una faceta clave para la inserción en el mundo del trabajo.

En medio de la aceleración tecnológica, marcada por la digitalización, la irrupción de la inteligencia artificial y los cambios constantes en el empleo, la formación aparece como un factor clave. Aun así, siete de cada diez argentinos quedan fuera de oportunidades laborales por no contar con las habilidades que hoy demanda el mercado.

Comparado con otros países de la región, el impacto es aún más extendido que en Argentina, En Uruguay, el número asciende a casi 8 de cada 10 encuestados (79%) mientras que en Chile el número asciende al 81%.

Los datos fueron recopilados por Randstad y procesados por la Agencia Noticias Argentinas. La captura de los registros se realizó a través de una encuesta online a 4.089 personas con y sin empleo de los tres países de la región.

Dentro del informe también se muestra que el 89% de los trabajadores locales se considera empleable en el mercado laboral actual, cifra que se ubica en niveles similares a los registrados en Uruguay (90%) y muy por encima de Chile, donde el 77% de los trabajadores se considera hoy empleable.

La capacitación laboral, una faceta clave para la inserción en el mundo del trabajo.

“La aceleración de las transformaciones productivas y tecnológicas está haciendo cada vez más evidente el descalce de habilidades entre lo que demanda el mercado y las capacidades disponibles en la fuerza laboral, al tiempo que se acorta la vida útil de las competencias laborales como nunca antes. Así, la empleabilidad ya no depende únicamente de lo aprendido en el pasado, sino de la capacidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades en forma permanente, abrazando el paradigma del aprendizaje continuo a cualquier edad y en cualquier etapa de la carrera profesional”, detalló el paper.

En ese sentido, la encuesta también detalla el leve porcentaje de trabajadores que realizan capacitaciones de manera continua.

Así, la Argentina se posiciona como el país con mayor eficiencia dentro de la región (42%) aunque no alcanza el 50%. En menor escala se ubicó Uruguay, con el 41%, y por debajo Chile (34%).

Al mismo tiempo, el 23% asegura no haberse capacitado formalmente desde hace más de dos años, un valor ampliamente inferior al de Chile (33%) y similar al de Uruguay (22%).

Los números de las encuestas.

El rol de las organizaciones

Los números preocupan cuando se miden las capacitaciones que ofrecen las empresas hacia sus empleados.

Mientras que Chile posee el mayor porcentaje (16%), quedan por debajo Argentina (13%) y Uruguay (11%).

En el extremo opuesto, el 45% de los argentinos asegura no recibir nunca instancias de formación en su trabajo, un nivel superior al de Chile (37%) pero inferior al de Uruguay, donde un mayoritario 53% de los trabajadores uruguayos afirma no recibir ninguna formación por parte de su empleador.

“Cada vez más trabajadores perciben que sostener su empleabilidad implica desarrollar nuevas habilidades y actualizar conocimientos de manera continua. La digitalización, el avance de la inteligencia artificial y la velocidad de transformación del mercado laboral están haciendo más evidente cómo se ensancha la brecha de habilidades y cómo la formación constante y el reskilling empiezan a percibirse como factores críticos para la empleabilidad”, agregan desde Randstad.

7 de cada 10 argentinos pierden oportunidades laborales debido a la falta de habilidades requeridas.

Factores que afectan la empleabilidad

El estudio detecta que la falta de experiencia específica se posiciona como la principal barrera que más afecta la empleabilidad, con el 38%. A esa dificultad le siguen la edad (26%) y los cambios en el mercado laboral (16%).

En contraste, la falta de actualización en conocimientos digitales o tecnológicos alcanza el 11%, lo que muestra que -si bien no es el principal condicionante percibido- la brecha de habilidades tiene un impacto directo en las oportunidades laborales.

En la región, las diferencias son significativas: en Chile, más de la mitad de los trabajadores (52%) identifica a la edad como el principal obstáculo para su empleabilidad, mientras que en Uruguay el peso de los factores se distribuye de manera más equilibrada.

A pesar de este escenario, el talento argentino muestra una fuerte predisposición a la autogestión del desarrollo profesional, así el 76% afirma que se capacitaría por su cuenta si su puesto lo requiriera, por encima de Chile (68%) y Uruguay (71%), lo que refuerza una mayor inclinación hacia la iniciativa individual frente a los desafíos del mercado laboral.

La expectativa ante las empresas

Las oportunidades de capacitación, aprendizaje continuo y crecimiento de carrera aparecen cada vez más valoradas por el talento como factores diferenciales a la hora de elegir un empleador.

“La actualización de habilidades es clave para sostener su empleabilidad a futuro. En este sentido, la capacitación y las oportunidades de crecimiento empiezan a consolidarse como factores relevantes de la propuesta de valor de las organizaciones para el talento, con un peso cada vez mayor en la construcción de una marca empleadora atractiva”, explican.