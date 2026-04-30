El otro escándalo que sacude a los Maradona: traición, denuncias y una "icardiada" en Italia

La noticia sacudió tanto a Italia como a la Argentina y se convirtió en uno de los escándalos mediáticos más comentados: Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino pusieron fin a una relación de casi 12 años y dos hijos en común, Diego Matías e India Nicole, pero lo que parecía una separación dolorosa y privada explotó en la opinión pública tras la aparición de un dato inesperado: Nunzia habría comenzado un romance con el mejor amigo del hijo del Diez.

“Ellos se separaron con una denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir”, relató la periodista Carolina Molinari, quien mantuvo contacto directo con Diego Jr. El motivo de la ruptura se había mantenido bajo estricta reserva, pero la versión oficial era que la prioridad absoluta para ambos era proteger a sus hijos del impacto mediático.

La verdadera bomba explotó esta semana, cuando medios italianos y argentinos empezaron a replicar una versión que hasta entonces era solo un rumor: Nunzia Pennino estaría de novia con Carlos, un cantante napolitano y, nada menos, que el mejor amigo de Maradona Jr. “Hoy en medios italianos surgió que ella estaría de novio con el mejor amigo de él”, contó Molinari. El giro fue letal para el círculo cercano del hijo del Diez y desató una ola de especulaciones y repercusiones en ambos lados del Atlántico.

El propio Diego Jr. eligió el silencio y la cautela. Molinari comentó que intentó contactarse con él para conocer su versión sobre la supuesta traición: “Me dijo que prefería no hablar del tema por respeto a sus hijos. No me dice que no sucedió”, cerró.

La noticia genera conmoción en el país ya que se da en medio del desarrollo del juicio por la muerte del Astro del fútbol en el que se espera que este jueves declare su ultima pareja, Verónica Ojeda y el médico que vio a Maradona en su lecho ce muerte.