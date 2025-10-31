Angustiante siniestro en Constitución: tuvo una falla mecánica, generó un triple choque y terminó llorando desconsolada

Una escena impactante dejaron las imágenes post colisión. Vidrios en el piso, autos averiados y hasta uno de ellos en el carril contrario. La Policía Bonaerense cortó la circulación y el tránsito fue un caos en hora pico, sobre la costa y en uno de los sectores con mayor tráfico de la ciudad.

Pero, sobre todo, lo que angustiaba era la imagen de la joven de 25 años que tuvo un desperfecto mecánico y no pudo maniobrar para evitar el triple choque. La chica, sin lesiones en su cuerpo, lloraba desconsoladamente al lado de su auto destruido.

Cómo fue el choque

Al salir de la rotonda por la costa y su intersección con la Avenida Constitución, en dirección norte a sur, el Nissan blanco tuvo una falla en el motor y se quedó prácticamente quieto, apenas avanzando por el impulso. Una Jeep que venía detrás suyo no tuvo tiempo ante la inesperada frenada e impactó contra él.

Seguido a ello, la Jeep recibió la embestida de una camioneta EcoSport y salió despedida de tal manera que cruzó el boulevard. De milagro, no hubo que lamentar heridos.

El hecho ocurrió minutos antes de la 8 de la mañana, en el último día hábil de la semana (y el mes) con lo que ello implica en el tránsito por el sector costero de Mar del Plata.