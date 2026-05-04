Gas: el Gobierno anunció una bonificación extra del 25% para usuarios subsidiados en mayo

La medida busca amortiguar el impacto de las tarifas de gas en los hogares de menores ingresos.

En medio de un nuevo intento para eliminar el régimen de Zona Fría, el gobierno nacional dispuso una bonificación extraordinaria del 25% en las tarifas de gas durante mayo para los usuarios alcanzados por el régimen de subsidios, en una medida que busca amortiguar el impacto de los aumentos energéticos en los sectores de menores ingresos.

La decisión fue oficializada por la Secretaría de Energía a través de una resolución publicada este lunes y alcanza a los beneficiarios del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que ya contaban con una bonificación base del 50%.

Con este refuerzo excepcional, durante mayo los usuarios subsidiados tendrán un descuento total del 75% sobre el bloque de consumo de gas alcanzado por el beneficio.

El gobierno de Javier Milei dispuso una bonificación extraordinaria del 25% en la tarifa de gas para usuarios subsidiados durante mayo.

Según explicó el Ejecutivo, la medida responde al contexto internacional, marcado por el aumento de los precios de la energía, y apunta a reducir el impacto en las facturas de los hogares más vulnerables.

El beneficio alcanza tanto a usuarios residenciales como a entidades de bien público, como clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro incluidas en el esquema de subsidios.

Además, el gobierno ratificó que esta bonificación adicional es transitoria y forma parte de una política de subsidios que busca concentrar la asistencia en los sectores de menores ingresos y avanzar en una reducción gradual de los subsidios energéticos.

Con el refuerzo, los usuarios subsidiados alcanzarán un descuento total del 75% en el consumo de gas.

En paralelo, en el caso de la electricidad se mantiene el esquema de reducción progresiva de subsidios que comenzó a principios de año y que prevé llevar a cero las bonificaciones extraordinarias hacia diciembre.

La medida llega en un contexto de actualización de tarifas y mayores costos energéticos, con el objetivo de evitar un salto brusco en las boletas durante los meses de mayor consumo.