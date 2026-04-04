Hasta 20 millones de pesos y a tasa fija: qué banco ofrece el préstamo y cómo acceder

Las principales entidades financieras de Argentina lanzaron una agresiva línea de créditos personales que permiten obtener hasta 20 millones de pesos de libre disponibilidad. Bancos como el Nación y el Galicia lideran esta tendencia de financiamiento rápido con plazos que se extienden hasta los seis años. La propuesta busca captar a empleados en relación de dependencia y jubilados que necesiten liquidez inmediata para proyectos o deudas. Con la modalidad de cuotas fijas, se posicionan como el gran auxilio económico de este mes.

Cuáles son los préstamos personales con mejores tasas de este mes

El Banco Nación destaca en el mercado con una tasa nominal anual del 60% para aquellos clientes que perciben sus haberes en la institución. Los solicitantes pueden acceder a montos elevados con un sistema de amortización francés y plazos de devolución de hasta 72 meses. Esta opción resulta especialmente atractiva por la previsibilidad que ofrecen sus cuotas estables frente a la fluctuación de otros indicadores. El proceso de gestión simplificado permite que el dinero se acredite de forma ágil una vez cumplimentados los requisitos básicos.

El proceso de gestión puede llevarse a cabo online.

Por su parte, el Banco Galicia ofrece una alternativa 100% digital con acreditación instantánea en cuenta para sus clientes registrados. El monto máximo en esta entidad puede alcanzar los 26 millones de pesos, dependiendo estrictamente del perfil crediticio y el segmento del usuario. Un beneficio muy valorado de esta línea es la posibilidad de realizar cancelaciones anticipadas sin pagar penalidades extras. El esquema está diseñado para quienes necesitan una respuesta inmediata y cuentan con un ingreso mínimo que promedia los 310.000 pesos.

Antes de contratar, los especialistas recomiendan observar el Costo Financiero Total, que refleja el gasto real del préstamo más allá de la tasa. También es fundamental evaluar el impacto que tendrá la cuota mensual sobre el ingreso neto para evitar situaciones de sobreendeudamiento. Cada banco aplica criterios de edad y antigüedad laboral específicos que deben ser consultados a través de sus simuladores online oficiales. En un contexto de alta demanda, comparar estas opciones permite elegir la herramienta financiera que mejor se adapte a cada necesidad.