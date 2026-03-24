"Te rompo el pecho": le robaron 12 millones y lo que hicieron los ladrones minutos después es increíble

Un violento asalto con ribetes cinematográficos conmociona a los vecinos de Ciudad Jardín tras una emboscada perpetrada por peligrosos motochorros armados. La víctima circulaba junto a su pareja cuando fue interceptada por dos delincuentes que efectuaron disparos al aire para amedrentarlos. Bajo la frase "te rompo el pecho", los atacantes lograron hacerse con un botín de 12 millones de pesos de la recaudación. El episodio ocurrió a plena luz del día y en una zona escolar, sumando dramatismo a la huida de los sospechosos.

Tras concretar el millonario robo, los asaltantes iniciaron una insólita recorrida de consumo utilizando las tarjetas de crédito que acababan de sustraer. Debido a las dificultades técnicas del damnificado para bloquear sus cuentas de forma inmediata, los delincuentes operaron con total impunidad. Primero se dirigieron a un local de comidas rápidas, donde gastaron una suma superior a los 130.000 pesos en un banquete festivo. Esta actitud desafiante quedó registrada en los movimientos bancarios que la víctima recibía impotente en sus dispositivos móviles vinculados.

La estrategia de la Policía para detectar a los ladrones

La rapiña digital continuó en diversos supermercados de la zona hasta alcanzar un gasto cercano al millón de pesos adicionales antes del corte definitivo. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de los comercios para obtener imágenes nítidas de los rostros de los malvivientes durante sus compras. Se sospecha que los motochorros conocían de antemano los movimientos de dinero de la pareja y esperaron el momento exacto para actuar.

La Policía Bonaerense encabeza los operativos de rastreo basándose en las últimas geolocalizaciones de las transacciones efectuadas por los delincuentes en su escape. Mientras tanto, la comunidad educativa de Tres de Febrero reclama mayor seguridad ante la creciente ola de robos violentos en horarios de salida escolar. El caso genera una fuerte indignación en redes sociales debido a la facilidad con la que los ladrones disfrutaron del botín.