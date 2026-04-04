Nadie lo vio venir: Franco Colapinto y Pierre Gasly ya generaron más de 20 millones para Alpine en solo 3 carreras

El argentino es clave en el gran arranque del equipo francés y su impacto no solo se ve en la pista, sino también en las finanzas juntop con su compañero.

El inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 dejó una sorpresa fuerte con nombre y apellido: Franco Colapinto. El joven argentino, junto a Pierre Gasly, se convirtió en una de las piezas fundamentales para que Alpine no solo sume puntos importantes en pista, sino también millones en premios. En apenas tres Grandes Premios, el equipo ya superó los 20 millones de dólares en ingresos.

Tras las competencias en Australia, China y Japón, la categoría entró en un parate de cinco semanas debido a la suspensión de Bahréin y Arabia Saudita. Este freno le viene bien a varias escuderías para reacomodar cuestiones técnicas, aunque para Alpine llega en un momento positivo, luego de un arranque que ilusiona tanto en lo deportivo como en lo económico.

Mientras equipos como Mercedes y Ferrari marcaron el ritmo en la cima, Alpine encontró su propio objetivo y lo está cumpliendo con creces. Bajo la conducción de Flavio Briatore, el equipo de Enstone apostó fuerte por la dupla Gasly–Colapinto, y los resultados no tardaron en aparecer con actuaciones consistentes en las tres primeras fechas del calendario.

La regularidad fue la clave: Alpine logró puntuar en todas las carreras, con al menos un auto, e incluso con ambos en China. En total, sumaron 16 puntos que, traducidos al sistema de premios basado en 2025, equivalen a 23.454.560 dólares. Una cifra impactante que refleja cómo cada unidad en la Fórmula 1 puede representar casi un millón y medio de dólares.

En detalle, Gasly aportó la mayor parte del botín con 1 punto en Australia, 8 en China y 6 en Japón, mientras que Colapinto sumó una unidad en Shanghái. Estos resultados posicionan al equipo en el quinto lugar del campeonato de constructores, un salto enorme respecto al año pasado, cuando Alpine terminó en el fondo de la tabla.

Más allá de que los valores finales de 2026 pueden variar, el parámetro de la temporada pasada —con un pozo total de 3.870 millones de dólares repartidos en puntos— permite dimensionar el impacto. Con un calendario reducido a 22 carreras, cada punto sigue siendo oro puro. Y si este nivel se mantiene, lo de Colapinto no solo será una revelación deportiva, sino también uno de los negocios más rentables de la Fórmula 1 actual.