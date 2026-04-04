Histórico: un Boeing 787 aterrizó por primera vez en el Aeropuerto de Mar del Plata

Un episodio histórico tuvo lugar este fin de semana en el Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla de manera inesperada. Un imponente Boeing 787 Dreamliner aterrizó por primera vez en la pista marplatense, a raíz de desvío causado por las condiciones climáticas.

El avión debió desviar su rumbo por las fuertes tormentas que afectaban a la zona sur de Buenos Aires y particularmente al partido de Ezeiza, donde debía aterrizar. La situación generó sorpresa en Mar del Plata ya que se trató de la primera vez que un avión de estas características opera en la ciudad.

El aeropuerto marplatense respondió como alternativa y demostró estar preparado para recibir aeronaves de gran porte. El Boeing 787 Dreamliner es uno de los modelos más modernos del mundo. Tiene capacidad para 300 pasajeros y una longitud de unos 60 metros.

Este tipo de avión se destaca por su eficiencia y su tecnología de última generación. Es habitualmente utilizado por aerolíneas internacionales en rutas de larga distancia, lo que vuelve aún más significativo su paso por el Astor Piazzolla.

El avión pertenece a Aeroméxico, lo que también representa la primera operación de esta compañía en el aeropuerto. Los especialistas destcaron la importancia de este tipo de acontecimientos, ya que contribuyen a posicionar a Mar del Plata dentro del mapa aerocomercial y dejan a la vista el potencial de su infraestructura para operaciones de mayor amplitud.